Tras la eliminación de la moratoria, 6 de cada 10 mendocinos no podrán acceder a jubilación

A partir de hoy, las personas que no tengan 30 años de aportes previsionales no podrán acceder a la jubilación . El gobierno nacional anunció que no prorrogará la vigencia de la Ley 27.705 de moratoria previsional , que vence hoy.

El SIPA es un régimen previsional que gestiona la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

ANSeS lanzará una nueva moratoria previsional para quienes no alcancen los 30 años de aportes que exige la Ley. El gobierno nacional anunció que no prorrogará la vigencia de la Ley 27.705 de moratoria previsional, que vence hoy.

De acuerdo a los datos que aportó la economista Carina Farah, este año en la provincia estarían en condiciones de jubilarse 84.559 personas de entre 60 y 64 años. Se trata de 39.541 varones y 45.018 mujeres.

Con estos números y dado que en torno a 60% de las personas acceden a través de la moratoria, unas 50.735 personas no podrían hacerlo. Puede suponerse que, tras el anuncio de la eliminación de este recurso, algunas se hayan anticipado a gestionar el acceso. Las mujeres son las que se verán más afectadas: no sólo son más cantidad en la población, sobre todo entre los adultos mayores, sino que alcanzan menos a cubrir los 30 años de aportes.

La mayoría accede a la jubilación por moratoria

La situación cambia si se desmenuza por segmento, a partir de lo cual se aprecia que es mayor la cantidad de jubiladas mujeres así como también la proporción de las que acceden a través de moratoria. Mientras que entre los varones es casi 47% del total, entre ellas es casi un 76%.

Es decir que casi la mitad de los varones no logra completar los 30 años de aportes mientras que entre las mujeres no lo logra casi 8 de cada 10.

En detalle y para muestra, del total de jubilados en Mendoza a marzo de 2024, 99.850 eran varones, de los cuales 46.621 accedieron a la jubilación con moratoria. Esto alcanza al 46,69% de ese total. Se suman 13.730 varones que percibieron pensión de los cuales 8.668 lo hicieron con moratoria, es decir 63,13% de ese grupo.

En el caso de las mujeres la proporción es mayor. Las jubiladas hasta esa fecha eran 172.636, de las que 130.759 accedieron por moratoria, un 75,74%. En cuanto a pensiones, eran 61.467 las beneficiarias de las que 16.697 accedieron con moratoria, lo que es 27.16%

Los datos fluctúan de un año a otro. A nivel nacional, en el año 2023, del total de quienes se jubilaron, el 82,5% pudo acceder a este derecho por medio de la moratoria y el 17,5% solamente logró hacerlo sin ella.

A lo largo de los últimos 15 años, entre 2010 y 2024, la proporción de quienes han accedido a través de moratoria ha variado entre un mínimo de 54% (en 2018) y un máximo de 87% (en 2015). Esto implica que a lo largo de ese período la proporción de jubilados que no logró completar los 30 años de aportes y debió apelar a la moratoria fueron 66,85%, entre 6 y 7 de cada 10.

Pérdidas tras el cierre de la moratoria

A la moratoria podían acceder personas a las que les faltaran 10 años o menos de aportes y permitía financiar esa diferencia. “Ahora con la moratoria, si vos no tenés los 30 años de aportes, te podés jubilar a los 60 si sos mujer, te pagan la jubilación mínima y te descuentan, vas pagando los años que te faltan de aporte, mes a mes, y tenés la obra social y derecho a pensión por viudez”, explicó Raul Bonotti, (79) miembro de Jubipen y Coiron, dos organizaciones de jubilados.

Con la legislación actual, las mujeres pueden jubilarse a los 60 años y los varones a los 65. Hizo hincapié en que ellas serán las más afectadas. Por eso explicó que si las mujeres no llegan a los 30 años de aportes a los 60 años, deben esperar hasta los 65 años para acceder a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es un valor de 80% de la jubilación mínima. Agregó que la PUAM no da derecho a pensión por viudez.

Marcha de Jubilados en Mendoza Jubilados marchan en Mendoza con apoyo de estudiantes y sindicatos. | Foto: Ramiro Gómez / Los Andes

“Si vos no tenés los 30 años de aportes y hoy tenés 60, no te podés jubilar, tenés que esperar a los 65 años y ahí te dan la PUAM, la pensión, no es jubilación (...) con la moratoria, vos de los 60 a los 65 años, vas recibiendo la jubilación mínima. En 5 años vos has recibido un poquito más de 20 millones de pesos, que si quitas la moratoria no lo recibís, ahí perdiste en esos 5 años más de 20 millones, al valor de hoy, y ese tiempo estás sin cobertura social”, detalló Bonotti.

“En el caso de los hombres yo creo que en este momento hay un 40% que no cumple los 30 años de aportes a los 65 años”, sostuvo.

Por su parte, la economista destacó: “La moratoria no es que te estaba regalando algo sino que estaba dando la posibilidad de financiar los años de aportes que faltaban, no es que no se paga”. Luego subrayó: “A los jubilados no se les está regalando nada, no es que entran por la ventana”.

En cuanto a la PUAM Farah consideró: “La jubilación claramente permite mayor ejercicio de derechos, la PUAM son migajas, beneficencia por lo menos, si no pueden vivir con una jubilación mínima imaginate con la PUAM”.

Mujeres más afectadas

Como puede verse y observan los analistas del asunto, las mujeres resultan más perjudicadas. En primera instancia simplemente porque son más dentro de la población de adultos mayores: el índice de feminidad en Mendoza, de acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas de Mendoza (DEIE), muestra que hay 100 varones por cada 107 mujeres. Pero a medida que avanza la edad, la proporción de mujeres aumenta. Además, la incorporación de las mujeres al mercado laboral suele ser en peores condiciones. Las tareas de cuidado de niños y personas dependientes así como las tareas domésticas suelen recaer mayormente sobre ellas.

Adultos mayores: suelen tener carencias de calcio y proteínas Adultos mayores: 6 de cada 10 accedían a la jubilación por moratoria, ya no podrán

La encuesta de Uso del Tiempo da cuenta de que las mujeres mendocinas dedican 4 horas promedio a actividades domésticas frente a las dos horas y media que utilizan los varones. Mientras que para las tareas de cuidado ellas aportan un promedio de 4 horas 51 minutos diarios, los varones aportan un promedio de 3 horas y 22 minutos, entre aquellos que participan.

Esto hace que su inserción laboral pueda ser tardía, fluctuante, con dedicación parcial y acceso a puestos laborales de peor calidad, precarios y con más bajo salario. “La proporción daba que 9 de cada 11 mujeres no podrían jubilarse, siguiendo los datos a nivel nacional”, dijo Farah. Apuntó que la realidad de Mendoza es similar a la nacional.

“Las mujeres tienen el doble cuidado y les impacta en su trayectoria laboral, sobre todo a partir del primer hijo, muchas se quedan en su casa y cuando quieren insertarse lo hacen en trabajos precarizados, con menos dedicación o son monotributistas, ya perdieron años de aporte y no llegan aunque hagan el aporte por el monotributo e incluso teniendo un trabajo en relación de dependencia, eso está medido a nivel internacional”, explicó. Y agregó: “las mujeres más cercanas a la edad jubilatoria tienen doble imposición de cuidado, porque cuidan hijos y a veces padres, entonces cuando podrían intentar trabajar más deben hacerse cargo de esto”.