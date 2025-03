Fin de la Moratoria Previsional: qué pasará con la jubilación y los aportes

El 23 de marzo de 2025 marcará el fin de la Moratoria Previsional para aquellas personas que ya alcanzaron la edad jubilatoria pero no cuentan con los 30 años de aportes requeridos. Con el cierre del programa, miles de trabajadores y trabajadoras deberán buscar alternativas para acceder a una prestación.

A pesar del cierre de la moratoria para quienes ya tienen la edad jubilatoria, el plan de pagos de deuda previsional de ANSES continuará vigente para los trabajadores activos . Esto significa que las personas que aún no cumplen los 60 o 65 años (según corresponda) podrán seguir completando sus aportes para acceder a la jubilación en el futuro.

La abogada Tamara Bezares explicó en el canal de Crónica que la Ley 27.705 no establece un plazo de vencimiento para este mecanismo. Además, destacó que quienes adhieran podrán pagar las cuotas de forma flexible y, si en algún mes no pueden abonar, no generarán deuda con ANSES. Sin embargo, al momento de alcanzar la edad requerida, deberán contar con los 30 años de aportes cumplidos para acceder al beneficio.