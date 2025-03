Moratoria previsional: qué pasará con las jubilaciones tras el vencimiento de la ley

El 23 de marzo vencerá la moratoria previsional que permitió a miles de argentinos acceder a la jubilación pese a no contar con los 30 años de aportes requeridos. La norma, sancionada durante el gobierno de Alberto Fernández, tenía una vigencia de dos años prorrogables, pero la actual gestión de Javier Milei decidió no extenderla.

Sin embargo, con la decisión del Gobierno de no prorrogar la norma, aquellos que no cumplan con los requisitos para jubilarse podrán optar por la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Según explicó el exdirector ejecutivo de ANSES, Mariano de los Heros, la PUAM será la opción para la población vulnerable que no pueda acceder a una jubilación tradicional.