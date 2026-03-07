Sergio Villanueva analizó en Aconcagua Radio el presente del sector vitivinícola

El gerente de la Unión Vitivinícola Argentina y del Fondo Vitivinícola , Sergio Villanueva analizó en Aconcagua Radio distintos temas que atraviesan hoy a la industria del vino, desde el balance de la reciente Fiesta de la Cosecha hasta el escenario productivo que enfrenta el sector con una vendimia más corta y un contexto económico complejo.

En primer lugar, Villanueva destacó el crecimiento de la tradicional celebración vendimial realizada en el viñedo del Aeropuerto de Mendoza, que volvió a convocar a miles de personas. “ El balance siempre es positivo. La idea es promocionar el vino ligado a la cultura y sumar voces a favor del vino. Era una tarea medio dormida, pero se ha ido avanzando en el tiempo ”, señaló en Aconcagua Radio .

El referente también subrayó la masividad que alcanzó el evento en los últimos años. “ Son cerca de 15 mil personas. Ha ido creciendo en convocatoria ”, explicó, aunque admitió que la logística suele presentar desafíos debido al lugar donde se realiza. “ Siempre hay problemas porque está en un lugar que no está hecho para eso. Tenés la Ruta 40 y la ruta a San Juan, y de golpe se van miles de autos al mismo tiempo ”, comentó.

Durante la entrevista en Aconcagua Radio , Villanueva también se refirió a un informe reciente del Observatorio Vitivinícola sobre la “arquitectura” del sector, una mirada integral que incluye producción, mercado y estrategias de diversificación.

Según explicó, uno de los principales desafíos del mundo del vino es sostener la superficie cultivada en un contexto global competitivo. “ El mundo está peleando por no erradicar hectáreas, pero para eso tiene que tener mercados. Y para tener mercados, la diversificación es la llave para mantener el sistema mientras se van produciendo reconversiones ”, afirmó.

En ese sentido, remarcó que los cambios productivos en la vitivinicultura requieren tiempos largos. “Tenemos que ser sinceros: estamos en un producto que no se planta en un año. Son cambios muy difíciles”, indicó.

Para Villanueva, el sector necesita además condiciones económicas que permitan invertir y modernizar los sistemas productivos. “La vitivinicultura no va a cambiar si no tiene crédito a largo plazo y a tasas razonables para hacer la reconversión hídrica, energética y productiva que necesita”, sostuvo.

Una vendimia con menos producción

Otro de los temas que abordó el dirigente en Aconcagua Radio fue el pronóstico de cosecha presentado por el sector cooperativo, que anticipa una merma cercana al 17% en la producción.

Villanueva advirtió que esa cifra podría incluso ser mayor en otras áreas de la actividad. “El esquema del sector cooperativo es un sector más cuidado, más financiado. Si ellos tienen un 16 o un 17%, lo demás puede traer más caída”, explicó.

Entre los factores que explican la baja productiva, mencionó tanto cuestiones climáticas como el contexto económico que atraviesan los productores. “Hay mucho de la situación económica. Mucha gente no está dispuesta a seguir invirtiendo en el viñedo. Va a ser una cuestión de supervivencia”, señaló.

Si bien la menor producción podría ayudar a equilibrar el mercado, Villanueva aclaró que no se trata de una solución ideal. “Se va a arreglar por la caída de la producción, pero no es bueno. Es como decir que llegó algo que te salvó a cinco minutos del final”, graficó.

El desafío de equilibrar el stock

Finalmente, el dirigente se refirió al debate sobre los mecanismos de diversificación de la producción para ordenar el mercado y evitar excedentes. “Hay que tratar de equilibrar el stock para que la mayoría de los productores que elaboraron puedan tener una nueva ventana a partir de esta situación”, afirmó.

Sin embargo, también relativizó la idea de que estas medidas puedan resolver por sí solas los problemas de precios del sector. “Creer que los precios internacionales van a subir o que los compradores no van a bajar el precio es triste. Eso se repite año tras año”, concluyó en Aconcagua Radio.

