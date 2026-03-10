10 de marzo de 2026 - 19:50

Mercado Pago dio marcha atrás y recupera su color original ante las quejas de los usuarios

El CEO de la empresa, Ariel Szarfsztejn, anunció que la billetera virtual abandonará el color amarillo de Mercado Libre para volver al blanco y celeste.

Mercado Pago recupera su color celeste y blanco tras las quejas de los usuarios&nbsp;

Mercado Pago recupera su color celeste y blanco tras las quejas de los usuarios 

Foto:

Los Andes | Redacción Economía
Por Redacción Economía

En un inusual gesto de autocrítica corporativa, Mercado Pago decidió revertir el cambio de diseño en su ícono que había implementado en mayo del año pasado.

Leé además

Cada $100.000 gastados representan un reintegro de $25.000, siempre que los productos estén incluidos.

Viernes en Coto con Mercado Pago y 25% de reintegro sin tope: cuánto pagás de total si gastás $100.000

Por Melisa Sbrocco
El nuevo centro en China permitirá ampliar la oferta de productos con precios más competitivos en la región.

Mercado Libre se muda a China y llega a competir con gigantes globales

Por Redacción Economía

La medida, que buscaba unificar la estética de la fintech con la de su casa matriz, Mercado Libre, terminó generando malestar y confusión entre los usuarios, quienes encontraban dificultades para diferenciar ambas aplicaciones en sus dispositivos móviles.

“Probamos poner el ícono de la app de Mercado Pago amarillo… y la gente lo confundía con Mercado Libre. Aprendimos. Hicimos rollback. El ícono vuelve a su color”, expresó Ariel Szarfsztejn, actual CEO de Mercado Libre, a través de su cuenta en la red social X. Bajo el hashtag #ValePanquequear, el directivo, quien asumió el cargo este año tras la salida de Marcos Galperin, enfatizó que “dar marcha atrás es sabiduría”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SzAriel/status/2031391910930055267?s=20&partner=&hide_thread=false

Más allá de la identidad visual, la compañía se encuentra en una etapa de transformación profunda. Mercado Pago avanza en gestiones para obtener licencias bancarias tanto en Argentina como en México.

El objetivo es consolidarse como un banco digital que pueda ofrecer productos tradicionales como cuentas sueldo, tarjetas de crédito y nuevas opciones de inversión con fondeo propio, manteniendo su esencia 100% online.

Este proceso se da en un contexto de fuerte expansión financiera: en 2025, Mercado Libre registró ingresos netos globales por USD 28.900 millones, con un crecimiento del 42% en el volumen de mercancías vendidas dentro del mercado argentino.

Polémica por “precios dinámicos”

La noticia del cambio de logo coincide con una controversia en redes sociales referida a supuestas diferencias de precios para un mismo producto según el perfil del usuario. La polémica escaló luego de que especialistas expusieran casos con hasta un 20% de disparidad en valores consultados simultáneamente desde distintas cuentas.

Desde la firma negaron rotundamente la aplicación de precios personalizados. Sin embargo, admitieron la realización de testeos comerciales con grupos de control y recordaron que los vendedores disponen de herramientas de precios dinámicos que ajustan automáticamente los valores según la demanda y el comportamiento del mercado.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Mercado Libre lanza su programa de afiliados en Argentina: cómo ganar dinero recomenando productos

Cómo ganar dinero recomendando productos: Mercado Libre lanza su programa de afiliados en Argentina

Por Redacción Economía
Una polémica de precios dinámicos sacude a Mercado Libre 

"Precios dinámicos": la polémica que sacude a Mercado Libre por valores distintos para un mismo producto

Por Redacción Economía
Javier Milei y Jamie Dimon en las oficinas del CEO de JPMorgan.

"Tiene convicciones muy sólidas": el elogio del CEO de JP Morgan a Javier Milei

El desarrollo de Franciagrelo cuenta con el respaldo de capitales extranjeros.

Geometría orgánica en el corazón de Luján: el proyecto que busca cambiar la cara de Agrelo