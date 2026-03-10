Mercado Pago dio marcha atrás y recupera su color original ante las quejas de los usuarios

En un inusual gesto de autocrítica corporativa, Mercado Pago decidió revertir el cambio de diseño en su ícono que había implementado en mayo del año pasado.

La medida, que buscaba unificar la estética de la fintech con la de su casa matriz, Mercado Libre , terminó generando malestar y confusión entre los usuarios, quienes encontraban dificultades para diferenciar ambas aplicaciones en sus dispositivos móviles.

“Probamos poner el ícono de la app de Mercado Pago amarillo… y la gente lo confundía con Mercado Libre. Aprendimos. Hicimos rollback. El ícono vuelve a su color ”, expresó Ariel Szarfsztejn , actual CEO de Mercado Libre, a través de su cuenta en la red social X. Bajo el hashtag #ValePanquequear , el directivo, quien asumió el cargo este año tras la salida de Marcos Galperin, enfatizó que “dar marcha atrás es sabiduría”.

Más allá de la identidad visual, la compañía se encuentra en una etapa de transformación profunda. Mercado Pago avanza en gestiones para obtener licencias bancarias tanto en Argentina como en México.

El objetivo es consolidarse como un banco digital que pueda ofrecer productos tradicionales como cuentas sueldo, tarjetas de crédito y nuevas opciones de inversión con fondeo propio, manteniendo su esencia 100% online.

Este proceso se da en un contexto de fuerte expansión financiera: en 2025, Mercado Libre registró ingresos netos globales por USD 28.900 millones, con un crecimiento del 42% en el volumen de mercancías vendidas dentro del mercado argentino.

Polémica por “precios dinámicos”

La noticia del cambio de logo coincide con una controversia en redes sociales referida a supuestas diferencias de precios para un mismo producto según el perfil del usuario. La polémica escaló luego de que especialistas expusieran casos con hasta un 20% de disparidad en valores consultados simultáneamente desde distintas cuentas.

Desde la firma negaron rotundamente la aplicación de precios personalizados. Sin embargo, admitieron la realización de testeos comerciales con grupos de control y recordaron que los vendedores disponen de herramientas de precios dinámicos que ajustan automáticamente los valores según la demanda y el comportamiento del mercado.