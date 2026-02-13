13 de febrero de 2026 - 11:01

Viernes en Coto con Mercado Pago y 25% de reintegro sin tope: cuánto pagás de total si gastás $100.000

Coto ofrece 25% de reintegro sin tope pagando con Mercado Pago este viernes 13. Aplica desde $50.000 y hay productos excluidos.

Cada $100.000 gastados representan un reintegro de $25.000, siempre que los productos estén incluidos.

Foto:

Los Andes | Melisa Sbrocco
Por Melisa Sbrocco

Coto ofrece este viernes 13 de febrero de 2026 un 25% de reintegro sin tope para quienes paguen con QR a través de Mercado Pago en sucursales seleccionadas del país. La promoción alcanza a compras desde $50.000.

El descuento se aplica en cajas y no tiene límite máximo de reintegro.

Con este beneficio, una compra grande puede traducirse en un ahorro importante en el momento de pagar en caja, siempre que se cumplan las condiciones establecidas por la cadena.

Cuáles son las condiciones y qué productos no entran en la promoción

El descuento es válido únicamente en la República Argentina el 13 de febrero de 2026 en sucursales de CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe. Se aplica exclusivamente a pagos realizados mediante el escaneo del código QR con la app de Mercado Pago.

Mercado Pago
El beneficio es del 25% sin tope de reintegro y se efectúa en línea de cajas sobre el precio de contado. No es acumulable con otras promociones vigentes y no aplica para compras realizadas en Coto Digital.

En cuanto a productos, la lista de exclusiones es amplia. No están incluidos electrodomésticos, neumáticos ni rodados. Tampoco aplican los descuentos en cortes de carnes de novillo, novillito y ternera, menudencias y carnes elaboradas, ni en pollo entero o trozado, fresco o congelado.

Quedan afuera además las leches infantiles etapas 1 y 2, tanto fluidas como en polvo, y productos básicos como harinas en todas sus presentaciones, azúcar y aceite de girasol o mezcla girasol-soja.

En bebidas, no se incluyen todas las presentaciones de marcas como Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coca-Cola Sin Azúcar, Fanta, Sprite, Schweppes, Aquarius, Smartwater, Cepita, Benedictino, Powerade, Ades, Hi-C y Monster, entre otras.

Vino / Compra / supermercado / chango

En el rubro vinos y espumantes, tampoco aplican productos de bodegas específicas como Catena Zapata, Rutini, Trumpeter, Chandon, Terrazas de los Andes, Norton, Luigi Bosca, Bianchi, Monteviejo, entre otras detalladas en las bases. Tampoco están incluidos vinos en tetrabrik ni vinos generosos. Además, el descuento no rige en sectores como patios de comidas, Coto Expresso, Coto Bar, Zona Juegos ni estacionamiento propio.

Cuánto te devuelven si gastás $100.000 en Coto

El requisito mínimo para acceder al beneficio es una compra de $50.000 pagada con QR de Mercado Pago. A partir de ese monto, el descuento es del 25%. Si gastás $100.000, el reintegro es de $25.000. Es decir, terminás pagando $75.000 en caja.

Como la promoción es sin tope de reintegro, cada $100.000 de compra representan un ahorro de $25.000. Por ejemplo, si la compra es de $50.000, el descuento será de $12.500. Aunque hay que tener en cuenta los productos que no ingresan en el reintegro para que sea total y no una devolución parcial.

Foto ilustrativa

Foto ilustrativa

