Vuelve el 25% de descuento en Coto con Mercado Pago: fecha, condiciones y reintegro sin tope

El reintegro del 25% vuelve a Coto con Mercado Pago , una de las promos más utilizadas por quienes buscan ahorrar fuerte en el supermercado. La oferta mantiene el reintegro sin tope, pero llega con cambios clave en la fecha y en el monto mínimo de compra .

El beneficio estará disponible por un solo día , aplica únicamente en sucursales físicas seleccionadas y exige el uso del QR de Mercado Pago en cajas. La actualización de las condiciones modifica la estrategia de compra para quienes planean aprovechar el reintegro.

El 25% de descuento sin tope de reintegro estará vigente el viernes 6 de febrero de 2026 , exclusivamente en sucursales físicas de Coto ubicadas en CABA, Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, Entre Ríos y Santa Fe.

Para acceder al beneficio, el pago debe realizarse sí o sí mediante el escaneo del código QR con la app de Mercado Pago , utilizando cualquiera de los medios de pago disponibles dentro de la billetera. El descuento se aplica en línea de cajas , sobre el precio de contado , y no es acumulable con otras promociones vigentes .

Uno de los cambios centrales es el nuevo monto mínimo , que pasa a ser de $50.000 por compra . A partir de ese importe, el reintegro se aplica de manera proporcional y sin límite máximo , lo que permite ahorrar más cuanto mayor es el gasto.

Cuánto conviene gastar y qué cambia con las nuevas condiciones

Con el nuevo piso de compra, el ahorro empieza a notarse en tickets más altos. Por cada $100.000 de compra en Coto pagando con Mercado Pago, el descuento es de $25.000, ya que el reintegro sigue siendo del 25% y sin tope.

El beneficio no aplica para compras online en Coto Digital, ni para pagos en cuotas, con tarjetas de crédito emitidas en el exterior, tecnología NFC, órdenes de compra, tarjetas de regalo o programas de ayuda social. Tampoco rige para pagos en dólares o euros.

Además, quedan excluidos electrodomésticos, neumáticos y rodados, consumos en patios de comida, Coto Expresso, Coto Bar, zonas de juegos y estacionamientos, y productos incluidos en programas de precios oficiales.

En alimentos y bebidas, no aplica sobre determinados cortes de carne, pollo, leches infantiles, harinas, azúcar, aceites de girasol o mezcla, ni sobre primeras marcas de gaseosas y bebidas sin alcohol. También quedan fuera vinos, espumantes y champañas de bodegas seleccionadas, vinos en tetrabrik.