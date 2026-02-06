Nintendo Switch 2 cuánto sale en Chile con la caída del dólar comparado con Argentina

La baja del dólar en Chile modifica el panorama para los argentinos que viajan a comprar tecnología. La Nintendo Switch 2 vuelve a ser uno de los productos más comparados frente a Argentina , pero con una diferencia de precios que ya no resulta tan amplia como en otros años.

Con el tipo de cambio en retroceso, el costo final de la consola obliga a hacer cuentas más finas. El valor en pesos argentinos, una vez convertidos los precios chilenos, marca un escenario distinto para quienes evalúan cruzar la cordillera.

Este viernes 6 de febrero, el dólar en las casas de cambio de Chile se ubicó cerca de los 845 pesos chilenos . En Falabella Chile , la Nintendo Switch tiene un precio de $589.990 chilenos y, al sumar el juego Mario Kart 8 Nintendo Switch ( $56.990 ), el total asciende a $646.980 chilenos .

Ese monto equivale a aproximadamente USD 765 . Al convertirlo a pesos argentinos con la cotización del Banco Nación ($1.455) , el valor final ronda los $1.113.000 .

En comparación, en Argentina la consola se vende en Mercado Libre a $1.499.999 , lo que deja una diferencia cercana a los $387.000 pesos a favor de la compra en Chile.

Características técnicas de la Nintendo Switch 2 y qué incluye la caja

La Nintendo Switch 2 cuenta con una pantalla de 7,9 pulgadas con resolución 4K HDR, pensada para ofrecer mayor definición y mejor reproducción de colores tanto en modo portátil como conectada al televisor. El rendimiento está respaldado por un procesador NVIDIA Tegra de ocho núcleos y 12 GB de RAM, lo que permite ejecutar juegos exigentes con mayor estabilidad y fluidez, alcanzando hasta 120 FPS.

En cuanto al almacenamiento, incluye 256 GB internos, con posibilidad de expansión para sumar más juegos y contenido. La conectividad incorpora Wi-Fi 7 (802.11be) y Bluetooth 6.0, además de dos puertos USB y salida HDMI para jugar en pantalla grande. La consola se vende con dos controles y cinco accesorios, manteniendo el formato híbrido que combina uso portátil y doméstico, uno de los puntos más valorados por los jugadores argentinos.