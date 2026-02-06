La presidencia de la Coviar vuelve a estar en manos de un mendocino

Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente desde la
, al ingresar a la página web se puede ver el cambio en las autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina. Ya figura como Coviar . nuevo presidente Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi)
El presidente de Acovi, Fabián Ruggeri y el presidente de la Cooperativa Nueva California, Javier Di Silvestre
El titular de Acovi Fabián Ruggeri es ahora también presidente de la Coviar
, quien desde 2023 estuvo al frente de Coviar, Mario González, el productor riojano y directivo de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios será a partir de ahora el vicepresidente. Estará acompañado en este puesto por otros dos representantes de la : Martín Materia (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto) y José Alberto Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina). industria vitivinícola
Ruggeri, quien fue elegido titular de Acovi en 2022 -y sucedió a Eduardo Sancho-, tendrá la tarea de presidir el tradicional Desayuno de la Coviar el sábado 7 de marzo, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia; momento en el que asumirá formalmente su cargo.
El ingeniero agrónomo es un dirigente del sector cooperativo que viene trabajando en temas gremiales e institucionales, por lo que habrá que ver cuál será la impronta de su conducción, que se extenderá por tres años, hasta 2029.
Mario Gonzalez, nuevo presidente de Coviar.
El riojano Mario González deja la presidencia de Coviar, pero seguirá como vicepresidente.
Comisión directiva
La nueva comisión directiva de la Coviar ha quedado integrada de la siguiente forma:
Presidente: Edgardo Fabián Ruggeri
Vicepresidente: Mario Hernán González
Vicepresidente: Martín Materia
Vicepresidente: José Alberto Zuccardi
DIRECTORES:
Fabián Ruggeri (Asociación Cooperativas Vitivinícolas Argentinas) Eduardo Cordoba (Asociación de Viñateros de Mendoza) Walter Bressia (Bodegas de Argentina) Martín Materia (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto) Mario Pulenta (Cámara de Bodegueros de San Juan) José Molina (Cámara de Productores Vitícolas de San Juan) Mario González (Cámara Riojana de Productores Agropecuarios) Gustavo Samper (Cámara Vitivinícola de San Juan) Pablo Asens (Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina) Mario Pulenta (Productores de Uva en fresco y Pasas de uva de San Juan) José Alberto Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina) Mariana Belia (sector privado)
Por el sector público:
Carlos Tizio (Instituto Nacional de Vitivinicultura) Claudio Galmarini (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) Rodolfo Vargas Arizu (Gobierno de Mendoza) Gustavo Fernández (Gobierno de San Juan)