La presidencia de la Coviar vuelve a estar en manos de un mendocino

Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), estará al frente también de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Fabian Ruggeri, presidente de Acovi, preside desde ahora también la Coviar. Foto: Los Andes

Aunque todavía no ha sido anunciado oficialmente desde la Coviar, al ingresar a la página web se puede ver el cambio en las autoridades de la Corporación Vitivinícola Argentina. Ya figura como nuevo presidente Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi).

El presidente de Acovi, Fabián Ruggeri y el presidente de la Cooperativa Nueva California, Javier Di Silvestre El titular de Acovi Fabián Ruggeri es ahora también presidente de la Coviar Mario González, el productor riojano y directivo de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, quien desde 2023 estuvo al frente de Coviar, será a partir de ahora el vicepresidente. Estará acompañado en este puesto por otros dos representantes de la industria vitivinícola: Martín Materia (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto) y José Alberto Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina).

Ruggeri, quien fue elegido titular de Acovi en 2022 -y sucedió a Eduardo Sancho-, tendrá la tarea de presidir el tradicional Desayuno de la Coviar el sábado 7 de marzo, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia; momento en el que asumirá formalmente su cargo.

El ingeniero agrónomo es un dirigente del sector cooperativo que viene trabajando en temas gremiales e institucionales, por lo que habrá que ver cuál será la impronta de su conducción, que se extenderá por tres años, hasta 2029.

Mario Gonzalez, nuevo presidente de Coviar. El riojano Mario González deja la presidencia de Coviar, pero seguirá como vicepresidente. Comisión directiva La nueva comisión directiva de la Coviar ha quedado integrada de la siguiente forma: