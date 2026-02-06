6 de febrero de 2026 - 10:17

La presidencia de la Coviar vuelve a estar en manos de un mendocino

Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), estará al frente también de la Corporación Vitivinícola Argentina.

Fabian Ruggeri, presidente de Acovi, preside desde ahora también la Coviar.

Fabian Ruggeri, presidente de Acovi, preside desde ahora también la Coviar. Foto: Los Andes

Los Andes
Por Redacción Economía

El presidente de Acovi, Fabián Ruggeri y el presidente de la Cooperativa Nueva California, Javier Di Silvestre
El titular de Acovi Fabi&aacute;n Ruggeri es ahora tambi&eacute;n presidente de la Coviar

El titular de Acovi Fabián Ruggeri es ahora también presidente de la Coviar

Mario González, el productor riojano y directivo de la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios, quien desde 2023 estuvo al frente de Coviar, será a partir de ahora el vicepresidente. Estará acompañado en este puesto por otros dos representantes de la industria vitivinícola: Martín Materia (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto) y José Alberto Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina).

Ruggeri, quien fue elegido titular de Acovi en 2022 -y sucedió a Eduardo Sancho-, tendrá la tarea de presidir el tradicional Desayuno de la Coviar el sábado 7 de marzo, en el marco de la Fiesta Nacional de la Vendimia; momento en el que asumirá formalmente su cargo.

El ingeniero agrónomo es un dirigente del sector cooperativo que viene trabajando en temas gremiales e institucionales, por lo que habrá que ver cuál será la impronta de su conducción, que se extenderá por tres años, hasta 2029.

Mario Gonzalez, nuevo presidente de Coviar.
El riojano Mario Gonz&aacute;lez deja la presidencia de Coviar, pero seguir&aacute; como vicepresidente.

El riojano Mario González deja la presidencia de Coviar, pero seguirá como vicepresidente.

Comisión directiva

La nueva comisión directiva de la Coviar ha quedado integrada de la siguiente forma:

Presidente: Edgardo Fabián Ruggeri

Vicepresidente: Mario Hernán González

Vicepresidente: Martín Materia

Vicepresidente: José Alberto Zuccardi

DIRECTORES:

  • Fabián Ruggeri (Asociación Cooperativas Vitivinícolas Argentinas)
  • Eduardo Cordoba (Asociación de Viñateros de Mendoza)
  • Walter Bressia (Bodegas de Argentina)
  • Martín Materia (Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto)
  • Mario Pulenta (Cámara de Bodegueros de San Juan)
  • José Molina (Cámara de Productores Vitícolas de San Juan)
  • Mario González (Cámara Riojana de Productores Agropecuarios)
  • Gustavo Samper (Cámara Vitivinícola de San Juan)
  • Pablo Asens (Federación de Cámaras de Productores Vitícolas de la República Argentina)
  • Mario Pulenta (Productores de Uva en fresco y Pasas de uva de San Juan)
  • José Alberto Zuccardi (Unión Vitivinícola Argentina)
  • Mariana Belia (sector privado)

Por el sector público:

  • Carlos Tizio (Instituto Nacional de Vitivinicultura)
  • Claudio Galmarini (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria)
  • Rodolfo Vargas Arizu (Gobierno de Mendoza)
  • Gustavo Fernández (Gobierno de San Juan)
