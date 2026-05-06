Coviar: la Fiesta de la Cosecha y otras acciones de promoción del vino podrían desaparecer

De quedar firme la eliminación del PEVI (Plan Estratégico Vitivinícola) y del aporte obligatorio a la Coviar , Wines of Argentina perdería buena parte de los fondos que destina a la promoción del vino en el mercado externo . Y el Fondo Vitivinícola no podría sostener la celebración local del Día del Malbec o de las campañas del Vino Argentino Bebida Nacional .

También dejarían de realizarse el tradicional Desayuno de la Coviar y la Fiesta de la Cosecha . Esto, como los eventos más visibles y conocidos. Pero, además, sería complejo mantener la red de asistencia al pequeño productor primario .

La Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) compartió un documento en el que detalla las acciones que ha desarrollado e intervenciones que ha tenido a lo largo del tiempo.

Desde la Coviar explicaron que no se trata de una cámara gremial empresaria, que puede sostenerse con aportes voluntarios, ya que la corporación coordina y ejecuta acciones dentro un plan estratégico, que requieren de un financiamiento estable y previsible.

Al tratarse de una entidad pública, que coordina un plan estratégico, puede, además de recibir fondos de la contribución obligatoria , acceder financiamiento del CFI, del Banco Interamericano de Desarrollo, de los gobiernos nacionales, de los gobiernos provinciales, del INTA, etc., lo que le permite incrementar y fortalecer esas acciones.

Resaltaron que, del total de ingresos que percibe la entidad, los gastos operativos, administrativos, de personal, etc., no pueden superar el 3%. Y los directivos ejercen su cargo de modo ah-honorem.

Del resto del presupuesto, el 40% se destina a financiar acciones estratégicas de promoción del vino en el mercado externo, a través de WofA (Wines of Argentina), como el Malbec World Day (Día Mundial del Malbec). Y entre el 33% y el 35% -el porcentaje se define cada año- va al Fondo Vitivinícola, que se enfoca en la promoción del vino argentino en el mercado interno.

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Así, entre el 70% y el 75% de lo recaudado se enfoca en la promoción de un producto que elaboran unas 900 bodegas en todo el país, pero en las góndolas compite con la cerveza, que es una actividad concentrada en tres grandes empresas. De ahí, subrayaron, que se definiera un sistema en el que todos los elaboradores aportan en función de la cantidad de vino que producen, para realizar una promoción genérica, de la industria.

Volviendo al presupuesto, otro 20% se destina a la asistencia a pequeños productores, a través de los 14 Centros de Desarrollo Vitícola, en conjunto con el INTA, donde hay ingenieros agrónomos y técnicos que asesoran y ayudan a quienes no tienen la capacidad de contratar ese acompañamiento o invertir en tecnología.

Y el remanente va a programas como la unidad ejecutora de turismo, Pyme exportadora, innovación, investigación y desarrollo, etc. En estos casos, por lo general, desde Coviar se estructura la propuesta y se accede a financiamiento del CFI o del BID, como sucedió para el estudio de caracterización de las regiones vitivinícolas (Argentina es el primer país del mundo en contar con esta información).

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Impacto en el sector productivo

Quienes celebraron la eliminación del aporte obligatorio, plantearon que es positivo que se reduzcan los costos para la actividad vitivinícola. Sin embargo, desde Coviar explicaron que la contribución representa el 0,017% del precio de venta del vino en góndola, sin IVA. Esto, cuando la cuestión central es la presión impositiva sobre el sector vitivinícola.

De hecho, la corporación financió un estudio, que realizó la UNCuyo, reveló que los impuestos representan el 57,1% del excedente puro de producción de una finca y el 62,4% del de una bodega. Esta presión sube al 61,2% si es una finca pequeña y baja al 53,6% si se trata de una finca grande; mientras que en el caso de una bodega pequeña se ubica en el 63,4% y en el 58,4% si es grande.