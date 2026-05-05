Coviar: la postura de Bodegas de Argentina sobre la eliminación de aportes obligatorios

La Resolución 55/2026 confirmó hoy lo que desde hacía tiempo se rumoreaba y es la eliminación del aporte obligatorio que los privados realizan a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Entre otras cosas, la norma declara cumplido el plazo del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI) previsto en la Ley Nº 25849 como uno de los objetivos centrales de la Coviar .

Sturzenegger celebró el fin del aporte obligatorio a Coviar: "Una aberración que tenía a todos como víctimas"

La Corporación Vitivinícola está formada por 13 entidades privadas de provincias vitivinícolas, junto al INTA, el INV, gobiernos provinciales y el Gobierno Nacional. La mencionada norma –sancionada por unanimidad en 2004 luego de que todos los sectores se pusieran de acuerdo en la elaboración del PEVI- también colocaba un aporte obligatorio para llevar adelante dicho Plan Estratégico.

En este contexto, las opiniones entre referentes y participantes del sector eran ambiguas y algunos lamentaban la medida por la “destrucción” de lo realizado que esto implica. Otros, como el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger, la celebraron. “Hoy, luego de más de 20 años, terminamos con esta aberración que tenía a la industria del vino”, publicó el funcionario en su cuenta de X.

En este marco, la nueva presidenta de Bodegas de Argentina (BA) , Patricia Ortiz , valoró la idea de que a partir de ahora el aporte se convierta en voluntario. “Cada empresa verá el valor agregado que le da la Coviar y de allí decidirá su contribución”, definió la referente. Agregó que se trataba de un pedido que Bodegas venía realizando desde hace tiempo debido a que el plan había sido concluido.

Patricia Ortiz en su discurso en el agasajo de Bodegas de Argentina. - Gentileza

“Ahora Coviar seguirá como cualquier otra entidad y tendrá los fondos de acuerdo con los programas que arme y el impacto que estos posean en las empresas”, señaló Ortiz. En este contexto sumó que Wine of Argentina (Wofa), institución que promueve el vino argentino en el exterior, posee un aporte voluntario y una buena recaudación. “Wofa tiene muchísimos socios porque las empresas ven un valor agregado en lo que hace y creo que Coviar ahora pasará a tener ese estatus”, sumó Ortiz.

En tanto, a través de un comunicado oficial, Bodegas de Argentina expresó que la resolución marca el inicio de una etapa de mayor libertad y responsabilidad sectorial. Para BA, el “fin de la intermediación coactiva de la Coviar no significa el fin de la planificación estratégica sino el comienzo de una gestión más eficiente, liderada por el sector privado y en coordinación directa con los organismos técnicos competentes”.

Ortiz recordó que Bodegas había abandonado la Coviar por estar en contra de los aportes obligatorios al tiempo exigían “reglas claras y transparencia en la gobernaza de la institución”. “Reafirmamos una posición sobre la libertad empresarial de Bodegas de Argentina sin inducir decisiones individuales de las bodegas. Sería importante también avanzar en la derogación del acuerdo Mendoza-San Juan”, expresó sumó la presidenta de la entidad.

Lo que destaca Bodegas de Argentina

A través de un comunicado, BA destacó los siguientes puntos:

Finalización inmediata de aportes: Esto implica un alivio financiero directo y urgente para todas las bodegas del país al eliminar una carga que ya no encontraba sustento en metas estratégicas vigentes.

Cese de recaudación por parte del INV: El Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) dejar de recaudar dichas contribuciones a partir de hoy, lo cual garantiza que los recursos de la industria permanezcan en los establecimientos para fomentar la inversión y la competitividad.

Transparencia y rendición de cuentas: Bodegas de Argentina valora el requerimiento del Gobierno para que la Coviar presente, en un plazo de tres meses, un informe detallado de cierre con rendición de cuentas completa sobre el uso de los recursos y el cumplimiento de objetivos.

Destino de recursos remanentes: La resolución dispone que los fondos no utilizados se incorporen al patrimonio del INV y asegura que los recursos del sector vuelvan a una institución técnica y de control de larga trayectoria en el país.