iPhone 17 Pro cuánto sale en Chile el de 256GB comparado con Argentina

El iPhone 17 Pro es uno de los celulares más buscados del mercado y el precio vuelve a marcar una fuerte diferencia entre Chile y Argentina. Con el modelo de 256GB como referencia, muchos consumidores analizan dónde conviene comprarlo.
El iPhone 17 Pro 256GB muestra una fuerte diferencia de precio entre Chile y Argentina al convertir valores a dólares y pesos oficiales.
A partir de los valores oficiales informados, repasamos cuánto cuesta el iPhone 17 Pro en Chile, la conversión a dólares y a pesos argentinos, y la comparación directa con el precio que se paga actualmente en el mercado argentino.
En Tiendas Paris, el iPhone 17 Pro 256GB liberado se vende a $1.399.990 pesos chilenos. Con el tipo de cambio indicado, donde el dólar en Chile hoy sale 855 pesos chilenos, ese valor equivale a aproximadamente USD 1.637.
Al llevar ese monto a Argentina, tomando como referencia que el dólar del Banco Nación cotiza a $1.470, el precio final del equipo comprado en Chile ronda los $2.406.390 pesos argentinos.
La diferencia es clara al compararlo con el valor local: en Frávega, el iPhone 17 Pro 256GB se ofrece a $3.499.999 pesos argentinos. Esto marca una brecha superior a $1.090.000, lo que vuelve a posicionar a Chile como una alternativa más económica para acceder al nuevo modelo de Apple.
El iPhone 17 Pro apunta al segmento premium con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2.622 x 1.206 píxeles y ProMotion de hasta 120 Hz, junto a un brillo máximo de 3000 nits, ideal para uso en exteriores.
En potencia, incorpora el chip A19 Pro, acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que garantiza fluidez en tareas exigentes, juegos y aplicaciones pesadas. El sistema de cámaras incluye una principal de 48 MP con estabilización óptica, una ultra gran angular y un teleobjetivo tipo periscopio con zoom óptico de hasta 4x, además de una cámara frontal de 12 MP.
La batería tiene una capacidad aproximada de 4850 mAh y es compatible con carga rápida, carga inalámbrica MagSafe y carga inversa. En conectividad suma 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS de alta precisión y puerto USB-C. El equipo funciona con iOS 19, es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, pesa 204 gramos y se comercializa liberado, consolidándose como uno de los smartphones más completos del ecosistema Apple.