iPhone 17 Pro cuánto sale en Chile el de 256GB comparado con Argentina

El iPhone 17 Pro 256GB muestra una fuerte diferencia de precio entre Chile y Argentina al convertir valores a dólares y pesos oficiales.

El precio del iPhone 17 Pro en Chile vuelve a generar interés entre los argentinos por la amplia brecha con el mercado local.

Los Andes | Melisa Sbrocco
El iPhone 17 Pro es uno de los celulares más buscados del mercado y el precio vuelve a marcar una fuerte diferencia entre Chile y Argentina. Con el modelo de 256GB como referencia, muchos consumidores analizan dónde conviene comprarlo.

A partir de los valores oficiales informados, repasamos cuánto cuesta el iPhone 17 Pro en Chile, la conversión a dólares y a pesos argentinos, y la comparación directa con el precio que se paga actualmente en el mercado argentino.

iPhone 17 Pro 256GB: precio en Chile y comparación con Argentina

En Tiendas Paris, el iPhone 17 Pro 256GB liberado se vende a $1.399.990 pesos chilenos. Con el tipo de cambio indicado, donde el dólar en Chile hoy sale 855 pesos chilenos, ese valor equivale a aproximadamente USD 1.637.

iPhone 17 Pro Chile

Al llevar ese monto a Argentina, tomando como referencia que el dólar del Banco Nación cotiza a $1.470, el precio final del equipo comprado en Chile ronda los $2.406.390 pesos argentinos.

La diferencia es clara al compararlo con el valor local: en Frávega, el iPhone 17 Pro 256GB se ofrece a $3.499.999 pesos argentinos. Esto marca una brecha superior a $1.090.000, lo que vuelve a posicionar a Chile como una alternativa más económica para acceder al nuevo modelo de Apple.

iPhone 17 Pro arg

Características del iPhone 17 Pro: qué ofrece el modelo de 256GB

El iPhone 17 Pro apunta al segmento premium con una pantalla Super Retina XDR OLED de 6,3 pulgadas, resolución de 2.622 x 1.206 píxeles y ProMotion de hasta 120 Hz, junto a un brillo máximo de 3000 nits, ideal para uso en exteriores.

En potencia, incorpora el chip A19 Pro, acompañado por 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, lo que garantiza fluidez en tareas exigentes, juegos y aplicaciones pesadas. El sistema de cámaras incluye una principal de 48 MP con estabilización óptica, una ultra gran angular y un teleobjetivo tipo periscopio con zoom óptico de hasta 4x, además de una cámara frontal de 12 MP.

La batería tiene una capacidad aproximada de 4850 mAh y es compatible con carga rápida, carga inalámbrica MagSafe y carga inversa. En conectividad suma 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS de alta precisión y puerto USB-C. El equipo funciona con iOS 19, es resistente al agua y al polvo con certificación IP68, pesa 204 gramos y se comercializa liberado, consolidándose como uno de los smartphones más completos del ecosistema Apple.

