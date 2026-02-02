2 de febrero de 2026 - 13:10

Tablet Lenovo: cuánto sale en Chile el modelo M11 de 128GB comparado con Argentina

La Tablet Lenovo M11 de 128GB muestra una fuerte diferencia de precio entre Chile y Argentina al convertir su valor con el dólar oficial.

La Lenovo M11 incluye teclado y lápiz táctil, pensados para estudio, trabajo y entretenimiento diario.

La Tablet Lenovo M11 de 128GB ganó protagonismo en el mercado regional por su combinación de prestaciones, accesorios incluidos y un precio que varía de manera significativa según el país. Al comparar Chile y Argentina, la diferencia final en pesos y en dólares marca escenarios muy distintos para los consumidores.

Mientras que en el mercado chileno aparece como una opción más accesible, en Argentina el valor se eleva de forma considerable. El análisis del precio permite dimensionar cuánto impacta el tipo de cambio y dónde conviene más comprar este modelo de Tablet Lenovo.

Cuánto cuesta la Tablet Lenovo M11 en Chile y en Argentina

En Chile, la Tablet Lenovo M11 K10 8GB + 128GB se vende en Falabella a $209.990 pesos chilenos, e incluye teclado y lápiz táctil. Con un dólar chileno a $865, ese precio equivale a 242,7 dólares. Si ese monto se convierte a pesos argentinos, tomando el dólar del Banco Nación a $1.470, el valor final es de aproximadamente $356.769 pesos argentinos.

Tablet Lenovo M11 Chile

En Argentina, el mismo modelo se comercializa en la web oficial de Lenovo a un precio de $529.999,01, sin necesidad de conversión adicional. La M11 K10 “está diseñada para ofrecer una experiencia visual y de rendimiento superior”, destacando su pantalla de 11 pulgadas Full HD con tecnología TDI IPS y tasa de actualización de 90 Hz. Además, la compañía remarca que el equipo cuenta con “certificación TUV de baja luz azul y regulación de luz sin parpadeo”, pensada para el uso prolongado.

Tablet Lenovo M11 Arg

En cuanto al rendimiento, la marca explica que incorpora un procesador MediaTek Helio G88 Octa-Core, acompañado por 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, lo que permite un uso fluido tanto para estudio como para entretenimiento.

Qué ofrece la Lenovo M11 y cómo impacta el precio en la decisión de compra

Más allá de la comparación entre Chile y Argentina, la Tablet Lenovo M11 se posiciona como un dispositivo versátil dentro de la gama media. Su batería de 7.040 mAh promete hasta 12 horas de reproducción de video, un punto clave para quienes la usan fuera de casa o durante jornadas largas.

El apartado multimedia también suma valor: la tablet incorpora cuatro parlantes laterales con tecnología Dolby Atmos, cámaras de 13 MP trasera y 8 MP frontal, y funciones inteligentes como escaneo de documentos y generación de PDF, orientadas a productividad y estudio.

