Reabrió el paso Cristo Redentor tras dos días cerrado: sorpresa por la demora en el cruce a Chile

Después de dos días cerrado por temporal, las autoridades reabrieron a las 8 de este lunes 2 de febrero el paso Cristo Redentor. Contra todo pronóstico y a pesar de la gran cantidad de viajeros que esperaban de ambos lados de la cordillera, la demora no fue tan alta como en otras ocasiones.

Temprano, desde Gendarmería Nacional informaron que el aparcamiento de vehículos livianos había comenzado en el parador de la YPF en Uspallata, sobre la ruta nacional 7, para lanzar el tránsito de manera paulatina ("en cápsulas") y así evitar desmanes ante la enorme cantidad de viajeros que esperan cruzar a Chile. Según dijeron, había unos 150 vehículos listos para emprender viaje hacia el país vecino.

También había una gran cantidad de turistas del lado chileno , en la zona de Guardia Vieja sobre la ruta 60 , aguardando para regresar a Argentina. Entonces, la "prueba de fuego" estaba sobre la atención en el complejo Roque Carranza, en Horcones. Y lejos de los malos pronósticos, el tránsito fue fluido.

De acuerdo a Gendarmería, hubo "poca demora de importancia" en la aduana argentina, a raíz de que los controles fueron rápidos y se evitó el colapso.

Rumbo a Chile, en tanto, los vehículos partieron "en cápsulas " desde Uspallata hacia el complejo Los Libertadores , sin registrarse filas sobre la ruta 7.

Nos comparten registro de esta tarde de la condición del Camino Internacional Los Andes-Mendoza, sector Guardia Vieja, producto de la lluvia en la cordillera. pic.twitter.com/sLEEatJwH5 — losandesonline1 (@losandesonline1) February 1, 2026

El paso Cristo Redentor había cerrado el viernes por la noche debido a un temporal de lluvia que provocó algunos deslizamientos de barro, especialmente en el lado chileno del corredor.

Durante las más de 48 horas de suspensión del tránsito, la única opción habilitada era el paso Pehuenche, al sur de la provincia. Debido a la urgencia, cientos de turistas optaron por usar esa vía y hubo un colapso este domingo en la atención, algo totalmente inédito para la zona.

La otra alternativa era viajar desde Coquimbo por el paso Agua Negra, en San Juan, pero solamente se recomienda para camionetas.