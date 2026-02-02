2 de febrero de 2026 - 13:36

Reabrió el paso Cristo Redentor tras dos días cerrado: sorpresa por la demora en el cruce a Chile

Activaron el parador en la YPF de Uspallata para cruzar al vecino país con el sistema de encapsulamiento. Había gran cantidad de viajeros en Guardia Vieja, del lado chileno.

Complejo de Horcones - Archivo / Los Andes

Complejo de Horcones - Archivo / Los Andes

Foto:

Prensa Gendarmería Nacional
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de dos días cerrado por temporal, las autoridades reabrieron a las 8 de este lunes 2 de febrero el paso Cristo Redentor. Contra todo pronóstico y a pesar de la gran cantidad de viajeros que esperaban de ambos lados de la cordillera, la demora no fue tan alta como en otras ocasiones.

Leé además

Paso Cristo Redentor

Paso Cristo Redentor: seguirá cerrado este domingo por tormentas y riesgo de deslizamientos

Por Redacción Sociedad
Cierran el Paso Cristo Redentor 

Cierra el Paso Cristo Redentor por pronóstico de lluvias en alta montaña

Por Redacción Sociedad

Temprano, desde Gendarmería Nacional informaron que el aparcamiento de vehículos livianos había comenzado en el parador de la YPF en Uspallata, sobre la ruta nacional 7, para lanzar el tránsito de manera paulatina ("en cápsulas") y así evitar desmanes ante la enorme cantidad de viajeros que esperan cruzar a Chile. Según dijeron, había unos 150 vehículos listos para emprender viaje hacia el país vecino.

También había una gran cantidad de turistas del lado chileno, en la zona de Guardia Vieja sobre la ruta 60, aguardando para regresar a Argentina. Entonces, la "prueba de fuego" estaba sobre la atención en el complejo Roque Carranza, en Horcones. Y lejos de los malos pronósticos, el tránsito fue fluido.

De acuerdo a Gendarmería, hubo "poca demora de importancia" en la aduana argentina, a raíz de que los controles fueron rápidos y se evitó el colapso.

Rumbo a Chile, en tanto, los vehículos partieron "en cápsulas" desde Uspallata hacia el complejo Los Libertadores, sin registrarse filas sobre la ruta 7.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/losandesonline1/status/2017754055875887349?s=20&partner=&hide_thread=false

El paso Cristo Redentor había cerrado el viernes por la noche debido a un temporal de lluvia que provocó algunos deslizamientos de barro, especialmente en el lado chileno del corredor.

Durante las más de 48 horas de suspensión del tránsito, la única opción habilitada era el paso Pehuenche, al sur de la provincia. Debido a la urgencia, cientos de turistas optaron por usar esa vía y hubo un colapso este domingo en la atención, algo totalmente inédito para la zona.

La otra alternativa era viajar desde Coquimbo por el paso Agua Negra, en San Juan, pero solamente se recomienda para camionetas.

Embed

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino

Volcó un camión en la ruta a Chile y murió un chofer argentino: hubo importantes demoras en el tránsito

Por Redacción Policiales
reabrieron el paso cristo redentor tras aludes en alta montana

Reabrieron el paso Cristo Redentor tras aludes en Alta Montaña

Por Redacción Sociedad
La Justicia prohibió andar en 4x4 por los médanos de Pinamar, donde se accidentó Bastían

La Justicia prohibió andar en 4x4 por los médanos de Pinamar, donde se accidentó Bastían

Por Redacción Sociedad
Los números ganadores de la Quiniela de Mendoza de hoy. Imagen ilustrativa/ Los Andes

Quiniela de Mendoza: estos son los resultados del sorteo del lunes 2 de enero

Por Redacción Sociedad