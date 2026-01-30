Cierra el Paso Cristo Redentor por pronóstico de lluvias en alta montaña

Los pronósticos indican fuertes precipitaciones que no garantizan la transitabilidad segura en el corredor internacional que une Mendoza con Chile.

El Paso Cristo Redentor, que une Mendoza con Chile, será cerrado para todo tipo de vehículos a partir de las 00 horas de este sábado 31 de enero. La medida se tomó ante el pronóstico de intensas lluvias para esta noche y durante el sábado en la alta montaña.

Según el comunicado oficial de la Coordinación del paso, el tránsito será interrumpido a las 22 de este viernes en las zonas de Uspallata y Guardia Vieja de Chile.

En este sentido, ambos complejos aduaneros cerrarán a las 00 de este sábado, ya que las condiciones climáticas pronosticadas para la noche y madrugada en Alta Montaña anticipan intensas lluvias, que podrían generar aludes y deslizamientos con material de arrastre, afectando la seguridad vial.

Además, está previsto que la medida preventiva se extienda durante toda la jornada del sábado 31 de enero y el domingo se evaluarán las condiciones para transitar en alta montaña.

Ante este escenario de tormentas, las autoridades advirtieron que no estarían garantizadas las condiciones seguras de transitabilidad, por lo que recomendaron a los usuarios informarse previamente sobre el estado del paso internacional antes de emprender viaje.