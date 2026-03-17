17 de marzo de 2026 - 20:28

Miércoles con buen tiempo en Mendoza, pero no por mucho: cuándo llegan las tormentas y la inestabilidad

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 13°C en Mendoza. Cómo estarán los días siguientes.

Buen tiempo este miércoles en Mendoza.

Buen tiempo este miércoles en Mendoza.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Sube la temperatura este miércoles en Mendoza y se espera una jornada con buen tiempo. La máxima rondará los 25°C y en la Cordillera se mantendrá despejado. Sin embargo, para el jueves el tiempo comenzará a desmejorar, con una alerta amarilla por tormentas e inestabilidad.

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Cómo estará el tiempo mañana

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica tiempo bueno con ascenso de la temperatura. La máxima será de 26°C, mientras que la mínima será de 13°C, con vientos leves del noreste. En la cordillera, por su parte, se anuncia poca nubosidad.

Sube la temperatura este jueves

El jueves 19 de marzo se espera una jornada poco nubosa con ascenso de la temperatura. Sin embargo, rige una alerta amarilla por tormentas e inestabilidad en casi todo el territorio mendocino. La máxima será de 31°C y la mínima de 15°C, con vientos leves del este.

En la cordillera el tiempo irá desmejorando con precipitaciones, mientras que en el departamento de Malargüe se indica viento Zonda.

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