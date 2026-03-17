Cruzando el Charco llega a Maipú para encender el Festival del Malbec y el Olivo

La banda platense será una de las protagonistas de la segunda noche del festival, con un show que combinará sus grandes éxitos y la potencia de su último trabajo discográfico.

Maipú vivirá una noche a puro ritmo con la presentación de Cruzando el Charco, que desembarca en el departamento como uno de los números centrales del domingo 22 de marzo en el Festival del Malbec y el Olivo. Con una propuesta musical que fusiona géneros y conecta con distintas generaciones, la banda promete un espectáculo cargado de energía y cercanía con el público.

Formada en 2012 en La Plata, la banda comenzó su camino con Perdonar y fue creciendo de manera sostenida dentro de la escena nacional. Su identidad musical, marcada por la mezcla de rock con candombe, cumbia, reggae, pop y funk, les permitió construir un estilo propio que hoy los posiciona como una de las propuestas más convocantes del país.

A lo largo de su trayectoria, el grupo recorrió escenarios de todo el territorio argentino, participó en festivales de gran magnitud y compartió presentaciones con reconocidos artistas. Con discos como Desde Adentro, A Mil y Lo Que Somos, y su más reciente trabajo Esencia (2024), Cruzando el Charco consolidó una evolución artística que mantiene su esencia barrial y suma nuevos sonidos y colaboraciones.

Su llegada a Maipú se enmarca en una jornada que propone dinamismo e innovación, en línea con el espíritu del domingo dentro del festival. Allí, la música se integrará con una experiencia más amplia que combina sabores, aromas y encuentros, en un recorrido pensado para disfrutar con todos los sentidos.

El Festival del Malbec y el Olivo se desarrollará del 21 al 23 de marzo en el Parque Metropolitano Sur, reuniendo a vecinos, turistas y productores en un espacio que articula cultura, gastronomía y desarrollo local. Durante tres días, el evento ofrecerá degustaciones, cocina en vivo, feria de artesanos y espectáculos musicales de primer nivel, consolidándose como una de las principales propuestas del calendario mendocino.