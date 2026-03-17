Cruzando el Charco llega a Maipú para encender el Festival del Malbec y el Olivo

Maipú vivirá una noche a puro ritmo con la presentación de Cruzando el Charco, que desembarca en el departamento como uno de los números centrales del domingo 22 de marzo en el Festival del Malbec y el Olivo. Con una propuesta musical que fusiona géneros y conecta con distintas generaciones, la banda promete un espectáculo cargado de energía y cercanía con el público.
Formada en 2012 en La Plata, la banda comenzó su camino con Perdonar y fue creciendo de manera sostenida dentro de la escena nacional. Su identidad musical, marcada por la mezcla de rock con candombe, cumbia, reggae, pop y funk, les permitió construir un estilo propio que hoy los posiciona como una de las propuestas más convocantes del país.
A lo largo de su trayectoria, el grupo recorrió escenarios de todo el territorio argentino, participó en festivales de gran magnitud y compartió presentaciones con reconocidos artistas. Con discos como Desde Adentro, A Mil y Lo Que Somos, y su más reciente trabajo Esencia (2024), Cruzando el Charco consolidó una evolución artística que mantiene su esencia barrial y suma nuevos sonidos y colaboraciones.
Su llegada a Maipú se enmarca en una jornada que propone dinamismo e innovación, en línea con el espíritu del domingo dentro del festival. Allí, la música se integrará con una experiencia más amplia que combina sabores, aromas y encuentros, en un recorrido pensado para disfrutar con todos los sentidos.
El Festival del Malbec y el Olivo se desarrollará del 21 al 23 de marzo en el Parque Metropolitano Sur, reuniendo a vecinos, turistas y productores en un espacio que articula cultura, gastronomía y desarrollo local. Durante tres días, el evento ofrecerá degustaciones, cocina en vivo, feria de artesanos y espectáculos musicales de primer nivel, consolidándose como una de las principales propuestas del calendario mendocino.
La presencia de Cruzando el Charco reafirma la apuesta de Maipú por acercar artistas de calidad y generar espacios de encuentro. El festival no solo celebra la identidad productiva del departamento, sino que también fortalece el vínculo entre la comunidad y la cultura, en una experiencia que crece año a año.