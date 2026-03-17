Qué hacen los mendocinos para llegar a fin de mes: encuesta revela las estrategias para tener más ingresos

Victoria Villarruel con Los Andes: "El pueblo argentino está preocupado por la producción y el empleo"

Pero además puso en evidencia que, al momento de elegir dónde comprar, el precio es determinante.

“La encuesta deja en evidencia la necesidad (y la disposición) de amplios sectores de la población a buscar formas de aumentar sus ingresos para poder sostener su nivel de vida. Más allá de las dificultades reales para concretarlo, estos datos reflejan un clima económico exigente y una preocupación extendida en los hogares”, advierte en el informe Santiago Laugero, presidente de la Federación Económica de Mendoza, organización que realizó el abordaje en alianza con la consultora Demokratía.

Laugero refiere que se da en el marco de la preocupación por la caída de la actividad económica en gran parte del entramado PyME de Mendoza. Por eso, el sondeo apuntó a comprender mejor el contexto social y económico en el que hoy operan las empresas.

En febrero, una familia mendocina de cuatro integrantes necesitó tener ingresos por $ 1.305.198,26 para poder cubrir sus necesidades básicas y no estar por debajo de la línea de pobreza. En contraposición, el salario promedio se estima en $922.000.

Una encuesta realizada en Mendoza desnudó las diferentes estrategias a las que apelan los mendocinos para llegar a fin de mes

Se llevó a cabo en el oasis norte de Mendoza, abarcó 715 entrevistas presenciales en una población de más de 16 años y se realizó entre el 2 y el 6 de marzo de este año.

El trabajo resalta que los resultados permiten observar dos fenómenos clave: cómo están comprando hoy los mendocinos y qué estrategias están desplegando para sostener su economía cotidiana.

En cuanto a las acciones para llegar a fin de mes, lo más usual es realizar changas, algo que refirió 76,34% de los consultados. En segundo lugar, se refiere que se apela a trabajar más horas en el puesto actual, lo que realiza el 65,12%, mientras que 61,95% mencionó que incorpora un trabajo adicional.

En un rango menor pero nada despreciable, 42,93% mencionó que inició un emprendimiento. En tanto, 32,93% apeló a la reducción de gastos, mientras que un 15,37% dijo que no apeló a ninguna de las anteriores.

Diferencias por género

Si se toma en cuenta el género de los consultados, la realización de changas fue la opción más elegida tanto por varones como por mujeres, aunque fue levemente mayor entre los varones, entre quienes asciende a 79,13%. Lo mismo sucede en cuanto a disponer de más horas de trabajo en el puesto actual, que los varones superan ampliamente. Entre las mujeres, esta fue una opción para 59,31%, mientras que entre los varones fue la alternativa para 70,87%.

Encuesta Una encuesta realizada en Mendoza desnudó las diferentes estrategias a las que apelan los mendocinos para llegar a fin de mes

En cambio, las mujeres fueron mayoría en las opciones que implicaron incorporar un trabajo adicional o iniciar un emprendimiento. En el caso del primero, fue la chance para 70% de ellas, superando ampliamente la opción de trabajar más horas en el puesto actual.

En tanto, iniciar un emprendimiento fue la alternativa para 45,59% de las mujeres.

Esta diferencia entre los géneros en cuanto a las estrategias desplegadas puede relacionarse con las condiciones de empleabilidad y disponibilidad de tiempo en relación con las cargas domésticas.

Es que son las mujeres las que mayormente se ocupan de estas últimas, así como de las tareas de crianza, lo que determina que iniciar un emprendimiento sea mucho más sencillo, ya que la actividad es más adaptable a sus horarios e incluso puede realizarse desde el hogar. En cuanto a la incorporación de un trabajo adicional en vez del mismo, quizás pueda hacerse la misma lectura, si se considera que este segundo empleo puede ser más flexible que el principal.

También es cierto que la brecha en cuanto a los porcentajes de quienes optan por iniciar un emprendimiento no es tan grande: es la opción para 45% de las mujeres y 40% de los varones. Esto permite hacer otra lectura que es visible en la calle: muchas de esas acciones son llevadas a cabo como emprendimientos familiares con la inclusión de varios miembros.

Cómo se resuelven las carencias según la edad

La realización de changas tiene preferencia entre los extremos de las franjas etarias. Aumenta el 90% entre los mayores de 65 años y es de 80% entre quienes tienen entre 16 y 30 años. En tanto, la opción de trabajar más horas en el puesto actual es la preferida por quienes atraviesan la mediana edad. Esto puede interpretarse como que ya están consolidados en algún puesto de trabajo que les permite lograr mejores ingresos. Por el contrario, los jóvenes son quienes encuentran mayores dificultades para incorporarse al mercado laboral y suelen obtener puestos de trabajo de peor calidad.

Por otra parte, las personas mayores de 65 años claramente ya están jubiladas y necesitan un complemento para ingresos que les resultan insuficientes y han sufrido un mercado deterioro los últimos años.

En marzo, el haber mínimo fue de $369.600 a lo que se suman $70.000 adicionales congelados desde hace meses.

Encuesta Una encuesta realizada en Mendoza desnudó las diferentes estrategias a las que apelan los mendocinos para llegar a fin de mes

Por otra parte, quienes más optan por incorporar un trabajo adicional son las personas que tienen entre 31 y 44 años, mientras que la reducción de gastos es inferior entre los extremos de la vida y mayor entre quienes tienen entre 45 y 65 años.

Preferencias para comprar: la prevalencia del precio

En cuanto a los lugares donde optan por comprar, se destaca una preferencia por los mayoristas para comprar materia prima, la opción que prefiere 39% de los consultados. También es la opción más elegida para comprar tecnología y alcanza el 32%.

Para comprar mobiliario, herramientas y materiales de construcción, la preferencia se inclina por negocios de cercanía, mientras que en el primer caso están muy cerca los mayoristas.

En todo este contexto, las compras online tienen un escaso posicionamiento, en general por debajo del 6%, con la excepción del mobiliario, segmento en el cual alcanzan al 10%.

“Por un lado, los datos muestran que los negocios de cercanía siguen siendo un canal central de compra, especialmente en rubros vinculados al hogar y al trabajo como mobiliario, herramientas y materiales de construcción. Al mismo tiempo, aparecen con fuerza los mayoristas y los grandes comercios multirubro, lo que sugiere una clara búsqueda de precios más competitivos. En tecnología y algunos insumos específicos también crece el peso de las compras online, configurando un escenario de consumo más diversificado y sensible al precio”, resume Laugero.