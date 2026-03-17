Tras su coronación en la Fiesta Nacional de la Vendimia, la joven fue homenajeada con una multitudinaria caravana y un acto cargado de identidad, música y tradición.

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción y devoción por las calles

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción

El intendente Emir Andraos y el subsecretario de Cultura Diego Gareca, entre otras autoridades, le dieron la bienvenida a Agustina Giacomelli en su regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia.

Autoridades y exreinas, junto a familiares y amigos, le dieron la bienvenida a Agustina Giacomelli en su regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia.

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción

“Gracias porque esta corona es de todo un pueblo que se ilusionó y soñó conmigo”. Con esas palabras, Agustina Giacomelli expresó su gratitud por el acompañamiento recibido desde el inicio de su camino, destacando el acompañamiento de su gente como clave en su logro.

Luego de ser coronada Virreina Nacional de la Vendimia el pasado 8 de marzo en el teatro griego Frank Romero Day, la joven regresó a su tierra natal, Tunuyán, donde fue recibida con una emotiva bienvenida. Su llegada, junto a Azul Antolínez, Reina Nacional, convocó a vecinos y vecinas que salieron a las calles para acompañarlas en lo que ya es un momento histórico para el departamento.

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción y devoción por las calles El recibimiento comenzó con una caravana desde el ingreso a la ciudad hasta la plaza departamental, donde una multitud aguardaba para saludarla. Giacomelli recorrió el trayecto en el mismo carro vendimial que utilizó durante la Vía Blanca de las Reinas y el Carrusel de la Vendimia, acompañada por su corte, la virreina departamental y representantes de la corte que fueron parte de su camino hacia la corona nacional.

En la plaza, fue recibida por autoridades, entre ellas el intendente Emir Andraos y el subsecretario de Cultura Diego Gareca, además de familiares, amigos y medios de comunicación.

Agustina Giacomelli regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia y su pueblo la recibió con emoción El intendente Emir Andraos y el subsecretario de Cultura Diego Gareca, entre otras autoridades, le dieron la bienvenida a Agustina Giacomelli en su regresó a Tunuyán como Virreina Nacional de la Vendimia. Prensa Tunuyán “Agustina representa el esfuerzo, la identidad y los valores de nuestro pueblo. Nos llena de orgullo verla llegar tan alto y sabemos que será una gran embajadora de Mendoza y de Tunuyán en cada lugar que visite”, destacó Andraos, quien acompañó a la joven durante todo el proceso.