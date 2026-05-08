Limpiaba un espacio para cuidar perros de la calle, lo balearon para robarle y necesita ayuda: cómo colaborar

Natanael Ruiz Barrionuevo (24), su hermano Miqueas (23) y su mamá Laura (47) son de esas personas que, en palabras de Bertolt Brecht, son “imprescindibles” ; justamente porque luchan toda la vida . Natanael vive en Las Heras y es albañil , pero dedica su tiempo libre -incluso ese del que no siempre dispone- a ayudar a su madre en el cuidado de 18 perros , muchos de ellos rescatados de la calle y que se encuentran en tránsito.

“No es un refugio, viven conmigo los perros , en mi casa y en un mini asilo”, aclara Laura sobre el lugar. Y allí se encontraba la mujer con sus dos hijos el domingo pasado cuando, en horas de la noche, un asaltante le disparó al mayor de los hermanos para robarle la moto . El proyectil le provocó múltiples heridas que mantienen a Nata internado desde hace casi una semana . Y, aunque está fuera de peligro , su mamá necesita algunos remedios que no está en condiciones de comprar.

Natanael fue herido en un intento de asalto cuando limpiaba el espacio donde su familia aloja perros callejeros.

“Esa misma noche lo llevaron al Hospital Carrillo y luego lo trasladaron al Hospital Central , donde está ahora, afortunadamente en sala común y con estado regular . Tuvieron que extirparle el bazo , y el calor del proyectil le hizo dos orificios en el estómago . Está sin comer y vomita sangre . Además, le han hecho muchas transfusiones porque se desmaya permanentemente”, describe Laura sobre el estado actual de su hijo mayor.

Para el día a día, Natanael necesita medicamentos básicos y de venta libre, como Reliverán y Ranitidina . Sin embargo, los requiere en grandes cantidades -entre tres y seis ampollas por día-, por lo que la familia recurrió a un pedido solidario para afrontar los gastos.

Natanael 3 Natanael fue herido en un intento de asalto cuando limpiaba el espacio donde su familia aloja perros callejeros.Gen Gentileza

“Nunca pido nada para mí, siempre es para los perritos. Y todo lo que podemos hacer es gracias a la ayuda de la gente. Pero ahora necesito ayuda con los remedios de mi hijo, porque en esos medicamentos se me están yendo 15.000, 20.000 o hasta 30.000 pesos por día”, describe la mujer.

Quienes deseen colaborar con Laura Barrionuevo pueden comunicarse por WhatsApp al +54 9 2616 22-2730.

Herido en un intento de robo en Las Heras

Minutos antes de las 21 del domingo 3 de mayo, la mujer y sus dos hijos se encontraban en el galpón ubicado en Rawson y San Martín, en Las Heras, donde Laura y su familia brindan techo y cuidado a perros rescatados de la calle. Allí quedan al resguardo animales que se recuperan de castraciones y otras operaciones antes de ser dados en adopción.

Natanael 1 Natanael fue herido en un intento de asalto cuando limpiaba el espacio donde su familia aloja perros callejeros. Gentileza

Natanael, Miqueas y Laura estaban limpiando y acondicionando el lugar y, cuando terminaron, salieron hacia la puerta del predio. Fue entonces cuando dos personas intentaron robarle a Nata una humilde Motomel que Laura le había regalado hacía menos de un mes para que pudiera ir a trabajar.

“Justo enfrente hay un descampado y, de día, se ve y no hay tanto problema. Pero de noche es más peligroso porque no hay luz. Siempre tenemos la precaución de salir rápido y no quedarnos, pero el domingo salió primero Natanael y su hermano tardó un poquito más. Cuando yo estaba cerrando la primera puerta, escuché la voz de mi hijo discutiendo con otras personas. Enseguida me di cuenta de que le estaban robando la moto”, recuerda Laura Barrionuevo, quien además tiene una guardería canina y vive dedicada al cuidado de los animales.

Natanael 5 Laura Barrionuevo. Gentileza

Cuando la mujer llegó a la vereda, encontró a su hijo tendido en el piso y la moto tirada a un costado. Fue Miqueas quien le contó que a Nata le habían disparado durante el intento de robo. Pero habían huido sin el rodado

“No puedo respirar”, alcanzaba a decir Natanael. Cuando Laura le levantó la remera, vio el orificio de entrada de la bala. “Le atravesó el diafragma y le destruyó el bazo”, agrega.

Según el relato familiar, los dos delincuentes circulaban en otra moto. Al ver salir a Natanael con su vehículo, regresaron para asaltarlo.

“Yo siempre le digo a mi hijo que, si un día le quieren robar la moto, no se resista. Porque, además, tiene seguro”, agrega la madre, quien aclara que Nata ni siquiera se resistió. Y cuenta que su hijo había conseguido trabajo formal apenas 15 días antes del ataque.

Natanael 4 Natanael fue herido en un intento de asalto cuando limpiaba el espacio donde su familia aloja perros callejeros. Gentileza

“Apenas se despertó, lo primero que me preguntó fue por la moto. Y estaba preocupado porque por fin había conseguido un trabajo en blanco”, relata Laura.

Un móvil de preventores de Las Heras trasladó a Natanael y a su familia al Hospital Carrillo esa misma noche y, luego de recibir atención inicial, fue derivado al Hospital Central.

Una vida por y para los perros

Laura aclara una y otra vez que no tiene un refugio, aunque sí cumple el rol de protectora independiente. Cada vez que encuentra animales abandonados, los lleva a castrar, a vacunar y les da tránsito hasta conseguirles una familia.

Natanael 6 Natanael fue herido en un intento de asalto cuando limpiaba el espacio donde su familia aloja perros callejeros. Gentileza

“Ahora estoy con tres perritos que llegaron hace diez días y los estoy ayudando a recuperarse. Por lo general, la Municipalidad de Las Heras nos ayuda con turnos para castración, los animales hacen el postoperatorio conmigo y yo les busco familia”, cuenta.

Natanael 8 Laura Barrionuevo cuida a 18 perros en su casa, Gentileza

Aunque reconoce que algunos perros vuelven a la calle porque no consigue adoptantes ni tiene más espacio en su casa, destaca que al menos son esterilizados y atendidos.

“A los perros más viejitos la gente suele no quererlos y tampoco pueden volver a la calle. Entonces a esos los dejo conmigo, en un mini asilo y que es donde ocurrió el asalto. Entre mis perros, los que están en tránsito recuperándose y los que se quedan definitivamente, tengo unos 18 perritos”, concluye Laura.