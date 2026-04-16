16 de abril de 2026 - 10:03

Indignación: lo filmaron golpeando contra el piso a su perro y terminó detenido

El ataque quedó registrado por las cámaras de seguridad del edificio. La policía mantiene una consigna en el lugar para proteger a las otras mascotas de la familia.

Indignación: un hombre fue detenido tras ser filmado arrojando brutalmente a su perro contra el piso.

Indignación: un hombre fue detenido tras ser filmado arrojando brutalmente a su perro contra el piso.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un video de extrema violencia se volvió viral este miércoles y provocó el repudio de miles de usuarios. En las imágenes, captadas por el sistema de vigilancia de un edificio en el barrio porteño de Palermo, se observa el momento en que un inquilino agrede salvajemente a su perro, lanzándolo por el aire y estrellándolo contra el suelo.

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La secuencia muestra cómo el agresor persigue al animal por las escaleras hasta el palier. Al llegar a la puerta, lo toma del cuello, lo levanta y lo arroja con fuerza contra el piso, para luego retirarse con total indiferencia.

La denuncia de los vecinos

El hecho salió a la luz gracias a la intervención del encargado del edificio, quien, al escuchar los quejidos del animal, revisó las grabaciones. Tras detectar la agresión, entregó el material a una vecina llamada Verónica, quien radicó la denuncia formal.

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Efectivos de la Policía de la Ciudad procedieron a la detención del hombre pocas horas después. Verónica señaló que no es la primera vez que hay problemas con esa familia y que nunca pensaron "que iban a llegar a eso". Además reveló que tienen otros perros y temen por su seguridad. Por esto, se dispuso una consgina policial en el edificio.

El abogado Marcelo Chumbita advirtió en diálogo Telefe Noticias que el sujeto no permanecerá detenido por mucho tiempo debido a la actual legislación contra el maltrato animal.

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"Lamentablemente, solo tiene penas de entre 15 días y un año, por lo que no iría preso, porque toda pena que sea menor a 3 años es excarcelable", explicó el letrado.

Sin embargo, adelantó que buscará lograr que la Justicia dicte una medida cautelar para apartar al acusado de la tenencia de todos sus animales.

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