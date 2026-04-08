8 de abril de 2026 - 17:35

Evitá estas plantas en casa si tenés perros: 4 especies pueden volverse peligrosas

Algunas plantas y flores esconden un peligro silencioso para las mascotas. Cuatro especies pueden afectar la salud de tu perro dentro de casa.

Algunas plantas pueden afectar seriamente a los perros si no se toman precauciones.

Algunas plantas pueden afectar seriamente a los perros si no se toman precauciones.

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Por Lucas Vasquez

Tener plantas dentro de casa es una forma de aportar frescura, color y armonía a los ambientes, pero no todas son seguras cuando hay mascotas. Algunas especies muy populares pueden convertirse en un verdadero problema si un perro las muerde, lame o ingiere sin que el dueño lo note.

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Lo más preocupante es que, en muchos casos, estas plantas están al alcance de los animales y sus efectos pueden aparecer rápidamente. Desde molestias digestivas hasta cuadros más graves, conocer cuáles evitar y mantener lejos del contacto es clave para proteger su bienestar.

plantas y flores prohibidas para perros
Identificarlas es una solución para que las mascotas no sufran problemas de salud.

Identificarlas es una solución para que las mascotas no sufran problemas de salud.

Qué plantas comunes en el hogar pueden afectar seriamente a los perros

Aloe vera

Es una planta valorada por sus propiedades para la piel humana. Sin embargo, en perros puede provocar vómitos, diarrea y deshidratación si es ingerida.

Incluso el contacto indirecto, como lamer restos aplicados en la piel de una persona, puede generar efectos adversos. Por eso, lo más recomendable es no tenerla al alcance o directamente evitarla en hogares con mascotas.

Eucalipto

Aunque muchas personas lo utilizan por su aroma o en remedios caseros, puede resultar tóxico para los perros.

Su consumo puede desencadenar síntomas como vómitos, diarrea e incluso convulsiones. A pesar de su uso extendido, no es una opción segura cuando hay animales en casa.

Flor de nochebuena

Sus hojas contienen compuestos que pueden causar irritación en la boca, el esófago y el sistema digestivo del perro. Esto se traduce en náuseas, vómitos y malestar general.

Aunque suele considerarse decorativa e inofensiva, es importante ubicarla fuera del alcance de las mascotas.

Muérdago

Representa uno de los mayores riesgos. Esta planta decorativa puede generar síntomas más severos como salivación excesiva, deshidratación y alteraciones en la frecuencia cardíaca. En casos extremos, su ingestión puede resultar grave, lo que obliga a actuar con rapidez y consultar a un veterinario.

plantas y flores prohibidas para perros

Por qué es fundamental mantener estas plantas alejadas y cómo prevenir riesgos

El comportamiento natural de los perros, especialmente de los más curiosos o jóvenes, los lleva a explorar su entorno a través del olfato y el gusto. Esto significa que cualquier planta accesible puede terminar siendo mordida o ingerida, incluso sin intención.

  • Por eso, desde APSCA advierten que la prevención es la herramienta más importante. Ubicar las plantas en lugares elevados o fuera del alcance no siempre es suficiente, ya que algunos perros pueden acceder igualmente. En estos casos, lo más seguro es optar por especies no tóxicas o directamente evitar tener plantas peligrosas dentro del hogar.
  • También es importante prestar atención a los primeros signos de intoxicación. Síntomas como vómitos, diarrea, decaimiento o cambios en el comportamiento deben ser tomados en serio. Actuar rápido puede marcar la diferencia y evitar complicaciones mayores.
  • Otra recomendación clave es informarse antes de incorporar nuevas plantas al hogar. Muchas veces se eligen por estética sin considerar su impacto en las mascotas. Consultar con un especialista o revisar listas de plantas seguras puede evitar situaciones de riesgo.
plantas y flores prohibidas para perros
Mantenerlas lejos o reemplazarlas por opciones seguras es una decisión clave.

Mantenerlas lejos o reemplazarlas por opciones seguras es una decisión clave.

Aunque las plantas parecen inofensivas, algunas pueden representar un riesgo para los perros dentro del hogar. Identificarlas y mantenerlas alejadas es fundamental para evitar problemas de salud y asegurar un ambiente seguro donde las mascotas puedan moverse sin peligro.

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