El destructor silencioso del jardín: el insecto impensado que afecta las hojas de las plantas

Un insecto que aparece de noche, deja marcas extrañas en las hojas y puede arruinar raíces en el jardín en poco tiempo.

El insecto se convirtió en una de las plagas más frecuentes en el jardín.

Cuando aparecen pequeños cortes semicirculares en las hojas no se trata de un daño menor o de una simple plaga pasajera. Puede esconderse un insecto persistente y difícil de controlar en el jardín: el gorgojo negro de la vid, una especie capaz de atacar tanto las hojas como las raíces de numerosas plantas ornamentales.

Sin embargo, las verdaderas consecuencias aparecen bajo tierra. Allí, sus larvas pueden deteriorar lentamente el sistema radicular y debilitar seriamente a las plantas, favoreciendo incluso el ingreso de hongos peligrosos.

gorgojo de la vid en el jardín El llamado gorgojo de la vid, es conocido científicamente como Otiorhynchus sulcatus. WEB Cómo identificar al gorgojo y cuáles son las plantas más afectadas El adulto de esta plaga se alimenta durante la noche y deja un patrón muy particular en las hojas: pequeños cortes curvos o “mordidas” semicirculares en los bordes. Este efecto, conocido como festoneado, suele aparecer especialmente en arbustos ornamentales y plantas de hojas resistentes.

Entre sus especies favoritas figuran los rododendros, laureles cerezo, boj, rosales y clemátides. Sin embargo, también puede atacar fresas, mandevillas, trompetas de ángel y diferentes plantas cultivadas en macetas.

Aunque el daño visual de las hojas resulta llamativo, el verdadero problema aparece debajo del suelo Las larvas nacen cerca de las raíces y comienzan alimentándose de las raíces finas encargadas de absorber agua y nutrientes. Con el paso del tiempo, avanzan hacia raíces más grandes y pueden deteriorar la base del tallo. gorgojo de la vid en el jardín Su actividad nocturna dificulta detectarlo rápidamente. WEB Cómo es el ciclo de vida del insecto y qué hacer para combatirlo Comprender cómo se desarrolla el gorgojo negro de la vid es clave para frenarlo. Los primeros adultos suelen aparecer en mayo y continúan emergiendo hasta agosto . Durante ese período, las hembras depositan cientos de huevos en suelos arenosos y ricos en humus, especialmente cerca de las plantas hospedantes.

es clave para frenarlo. Los primeros suelen aparecer en y continúan . Durante ese período, las depositan cientos de y ricos en humus, especialmente cerca de las plantas hospedantes. Después de unas semanas nacen las larvas, que permanecen bajo tierra alimentándose durante meses. Incluso pueden pasar el invierno en el suelo antes de transformarse nuevamente en escarabajos adultos en primavera.

en el suelo antes de transformarse nuevamente en adultos en primavera. Uno de los grandes problemas es que los adultos se esconden muy bien durante el día, por lo que el sitio especialista de mein schoener garten recomiendan inspeccionar el jardín por la noche utilizando una linterna. Esa es la mejor forma de confirmar si existe una infestación activa. Cómo puede eliminarse este insecto Para atraparlos de manera simple, un método práctico consiste en colocar macetas con virutas de madera debajo de las plantas afectadas. Durante el día, los escarabajos suelen esconderse allí y luego pueden retirarse manualmente. gorgojo de la vid en el jardín WEB El gorgojo negro de la vid puede parecer una plaga menor al principio, pero sus larvas representan un verdadero riesgo para la salud de las plantas. Mientras los adultos dañan las hojas durante la noche, las crías atacan silenciosamente las raíces y debilitan todo el sistema vegetal.