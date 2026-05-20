Los jardineros coinciden: esta planta resiste el frío, requiere poca agua y florece incluso en invierno

Cuando llega el frío, muchas plantas dejan de florecer y los espacios verdes pierden color . Sin embargo, existe una especie que logra destacarse incluso durante las temperaturas más bajas: el ciclamen . En el mundo de la jardinería , esta planta ganó popularidad por su resistencia, su bajo consumo de agua y su capacidad para mantener flores en invierno.

Las cenizas del asado no las tires, poseés un tesoro en casa: las 4 ideas útiles que le dan valor

5 plantas en maceta que alejan las arañas del balcón de manera inmediata

Sus tonos rosados, blancos, violetas y rojos aparecen justamente en la época donde la mayoría de los jardines parecen apagarse.

El ciclamen es una de las pocas plantas ornamentales que desarrolla flores durante los meses fríos. En jardinería , esto la convierte en una opción muy buscada para mantener color en balcones, patios y sectores del jardín durante otoño e invierno.

A diferencia de otras especies, tolera temperaturas bajas sin grandes problemas. Incluso puede mantenerse saludable en exteriores mientras reciba protección frente a heladas extremas.

Otra de sus ventajas es que necesita poca agua. El exceso de humedad puede dañarla más que los períodos secos, por eso muchos jardineros la consideran una planta ideal para personas que no tienen demasiado tiempo para cuidados diarios.

Además, sus flores pueden mantenerse durante varias semanas seguidas.

Qué dicen los estudios sobre su resistencia

Investigaciones de la Royal Horticultural Society y publicaciones de la Universidad de Minnesota explican que el ciclamen posee mecanismos naturales que le permiten adaptarse a climas fríos.

Sus raíces tuberosas funcionan como reservas de energía y humedad, ayudando a que la planta soporte mejor los cambios de temperatura y la escasez de agua.

En jardinería, también se destaca porque necesita menos riego que muchas otras especies ornamentales. Cuando el suelo permanece demasiado húmedo, las raíces pueden deteriorarse rápidamente.

image

Los especialistas recomiendan ubicarla en sectores con buena iluminación natural, aunque evitando el sol fuerte de la tarde. En el jardín, suele funcionar muy bien en espacios frescos y ventilados.

Otro detalle que llama la atención es que sus flores aparecen justo cuando muchas otras plantas entran en reposo.

Por qué cada vez más personas la eligen

El interés por especies resistentes impulsó el crecimiento del ciclamen en la jardinería moderna. Muchas personas buscan alternativas capaces de soportar el invierno sin requerir grandes cuidados ni consumo excesivo de agua.

Además de su resistencia, esta planta aporta color y vida al jardín en una temporada donde predominan los tonos apagados.

Puede cultivarse en macetas, canteros o interiores luminosos, adaptándose fácilmente a distintos espacios. Y gracias a su floración prolongada, mantiene un aspecto atractivo durante gran parte de la temporada fría.

En definitiva, el ciclamen combina varias características difíciles de encontrar juntas: soporta bajas temperaturas, necesita poca agua y florece incluso en invierno. Una mezcla perfecta para quienes quieren disfrutar de un jardín lleno de color aun en los días más fríos.