Sin insecticidas: el truco natural que elimina las malas hierbas por completo sin afectar el césped

Las malas hierbas suelen convertirse en uno de los problemas más molestos del jardín. Aparecen entre baldosas, bordes de césped, macetas y senderos, creciendo rápidamente incluso después de haber sido retiradas manualmente y recurrir a herbicidas industriales para combatirlas, pueden afectar otras plantas. Ante eso, un simple truco con un chorrito del líquido más natural de todos permite eliminarlas.

Por Redacción Por Las Redes

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El líquido hace que no gastes dinero al eliminar las malezas.

El método consiste en reutilizar el agua hirviendo que sobra luego de cocinar verduras o pasta.

Además, al no utilizar sustancias tóxicas, muchas personas la consideran una opción más amigable para jardines familiares y espacios con mascotas.

El agua caliente funciona como una solución física más que química: destruye los tejidos de la planta mediante temperatura extrema, reduciendo su capacidad de seguir creciendo.

malas hierbas Tiene una eficacia inmediata y no afecta ni pudre el césped. WEB

Cómo aplicar correctamente el agua caliente para evitar accidentes

Aunque el método es sencillo, Gardening Know How recomienda tomar algunas precauciones básicas para manipular el agua hirviendo de forma segura.

Lo ideal es utilizar una tetera o una olla con boquilla, ya que permiten dirigir mejor el flujo y concentrarlo únicamente sobre las malas hierbas.

o una con boquilla, ya que permiten dirigir mejor el flujo y concentrarlo únicamente sobre las malas hierbas. También se aconseja usar guantes de cocina, ropa de mangas largas y pantalones para evitar quemaduras en caso de salpicaduras accidentales.

El procedimiento es muy simple:

Materiales necesarios

Agua hirviendo sobrante de cocinar pasta o verduras.

sobrante de cocinar pasta o verduras. Tetera o recipiente con boquilla.

o recipiente con boquilla. Guantes de cocina.

de cocina. Ropa de protección básica.

Paso a paso

Herví agua normalmente mientras se cocina. Esperá unos segundos después de apagar el fuego. Llevá cuidadosamente el recipiente hacia el jardín o patio. Verté el agua directamente sobre las malas hierbas. Evitá que el agua toque plantas ornamentales o césped saludable.

En pocos minutos, muchas de las malezas comienzan a cambiar de color y a secarse.

malas hierbas WEB

El agua hirviendo es una solución sencilla, económica y libre de químicos agresivos. Por eso puede eliminar las malas hierbas sin afectar el piso a su alrededor.