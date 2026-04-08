7 razas de perros que se mantienen como cachorros para siempre

Con menos de 7 kilos de peso, combinan un tamaño práctico con un carisma que derrite corazones. Si querés un perrito que parezca un bebé para siempre, te cuento cuáles son las 7 mejores razas para adoptar.
Los siete perros que parecen cachorros toda la vida
Caniche Toy
El Caniche Toy es un clásico entre los perros pequeños. No solo son extremadamente cariñosos, sino que también se destacan por su inteligencia. Su pelaje rizado les da un look de cachorro eterno, aunque necesita mantenimiento regular. Son ideales para espacios chicos y se adaptan fácilmente a distintos entornos.
Perros Pomerania
Si lo que querés es un perro con personalidad fuerte, el Pomerania es la elección perfecta. Detrás de su melena esponjosa y su carita tierna, se esconde un espíritu inquieto y valiente. Es muy activo, siempre listo para jugar o explorar. Eso sí, necesita una buena educación desde cachorro para evitar que se vuelva testarudo.
Maltés
El Maltés es una de las razas más antiguas y elegantes del mundo canino. Su pelaje blanco y sedoso le da un look de cachorro perpetuo. A pesar de su apariencia refinada, son perros juguetones y muy cariñosos. Se adaptan bien a cualquier espacio y adoran estar en brazos o recibir mimos.
Cavalier King Charles Spaniel
Un verdadero caballero entre los perros toy. Su carácter dulce y tranquilo lo convierte en el compañero ideal. Le encanta estar con su familia y es perfecto para hogares con niños. Aunque no es un perro hiperactivo, necesita su dosis diaria de ejercicio para mantenerse en forma.
Pequinés
El Pequinés es un perro pequeño pero con gran personalidad. Fiel y protector, crea un fuerte vínculo con sus dueños. Su pelo largo y su cara particular lo hacen inconfundible. No es la raza más obediente, pero con paciencia y amor, se convierte en un excelente compañero.
Chin Japonés
Este perro tiene un aire exótico y elegante, con una carita expresiva y un pelaje sedoso. Es un perro de compañía excepcional, siempre dispuesto a dar cariño. No es demasiado activo, por lo que es ideal para quienes buscan un perro más tranquilo, pero igual de adorable.
Grifón de Bruselas
Si buscás un perro con una apariencia graciosa y única, el Grifón de Bruselas es para vos. Su carita con bigotes y su personalidad encantadora lo convierten en un compañero inigualable. Son perros alegres, juguetones y muy fieles. Su tamaño compacto y su carácter amigable hacen que sea una opción perfecta para cualquier hogar.