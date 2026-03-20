20 de marzo de 2026 - 10:47

Tenés que estar atento: por esto tu perro da vueltas antes de acostarse, según veterinarios

Expertos explican este hábito en los perros, un gesto común en mascotas ligado al instinto y al comportamiento animal dentro del hogar.

Perros
Por Ignacio Alvarado

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Este comportamiento, lejos de ser casual, está vinculado a la forma en que los antepasados de los perros se preparaban para descansar.

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Según veterinarios, este hábito proviene de los lobos y otros caninos salvajes. Antes de dormir, estos animales daban vueltas para acomodar el terreno, aplastar la vegetación y asegurarse de que el lugar fuera seguro.

Aunque hoy las mascotas viven en espacios cómodos, el comportamiento animal se mantiene como una conducta heredada. Por eso, los perros siguen repitiendo este ritual incluso en camas o sillones dentro del hogar.

Regulación de la temperatura y comodidad

Otra explicación tiene que ver con la comodidad. Dar vueltas les permite encontrar la posición ideal para descansar.

En algunos casos, los perros también buscan regular su temperatura corporal. Este pequeño movimiento ayuda a acomodar el espacio y generar una superficie más confortable, algo clave para el descanso de las mascotas.

Señales de atención

Si bien este comportamiento es completamente normal, los veterinarios recomiendan observar la frecuencia.

Si el perro da demasiadas vueltas, parece inquieto o no logra acostarse, podría ser una señal de incomodidad, estrés o incluso algún problema físico. En estos casos, es importante consultar con un profesional en comportamiento animal.

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Para los especialistas, este gesto es una muestra clara de cómo los instintos siguen presentes en las mascotas, incluso en entornos modernos.

En definitiva, cuando tu perro da vueltas antes de acostarse dentro del hogar, no está haciendo nada extraño: simplemente está siguiendo un comportamiento natural que forma parte de su historia evolutiva.

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