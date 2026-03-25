25 de marzo de 2026 - 23:05

Por qué 7 perros recorrieron 17 km: la verdadera historia detrás del video viral que emocionó a todos

Las imágenes de un grupo de perros corriendo por una autopista se volvió viral en redes con una historia conmovedora. Especialistas explican cómo sucedió.

Video viral: los perros que recorrieron 17 kilómetros para volver a casa.

Video viral: los perros que recorrieron 17 kilómetros para volver a casa.

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Por Redacción

Un tierno video que muestra a siete perros desplazándose juntos por una autopista se volvió viral en las últimas horas y acumuló millones de reproducciones en redes sociales. La secuencia fue acompañada por un relato que aseguraba que los animales habían sido robados y lograron regresar a su hogar.

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Sin embargo, el dato de que recorrieron más de 15 kilómetros para volver sorprendió a todos los usuarios. Con el correr del tiempo comenzaron a surgir precisiones sobre el origen del material. El episodio generó miles de reacciones, especialmente por el valiente corgi que encabezaba la marcha.

Video viral: especialistas explican sus capacidades

En principio, los usuarios afirmaban que había ocurrido en México, lugar donde se convirtió en tendencia inicialmente. No obstante, con el análisis de las señales viales, el tipo de infraestructura y el registro original del video, se logró determinar que sucedió a miles de kilómetros de la frontera mexicana: en China.

El video, que circula bajo etiquetas como “perros regresan a casa” o “robo de mascotas”, pone en evidencia la resistencia física y la capacidad de orientación de estos animales. "Los robaron y los encerraron. Aún así, la lealtad sigue intacta", replicaban los usuarios.

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Más allá de la confusión sobre la ubicación, el caso permite explicar algunos factores biológicos que hacen posible este tipo de comportamientos en los perros.

En primer lugar, los especialistas destacan su memoria olfativa y la capacidad de seguir rastros a grandes distancias. A esto se suma la posibilidad de orientarse mediante el campo magnético terrestre, lo que funciona como una especie de brújula interna.

También influye la condición física: recorrer 17 kilómetros requiere resistencia, algo que los perros pueden sostener gracias a su estructura muscular y su capacidad de regular la temperatura corporal, siempre que el entorno no sea extremo.

Otro aspecto clave es el comportamiento social. Al tratarse de animales gregarios, el hecho de que se mantuvieran en grupo reduce el estrés y aumenta sus posibilidades de mantenerse seguros durante el trayecto.

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