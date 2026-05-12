Según la etología, los perros inclinan la cabeza cuando reconocen palabras conocidas y activan su memoria

Un estudio de la Universidad George Washington demostró que los machos realizan este gesto con más frecuencia debido a una mayor asimetría en su procesamiento cerebral.

Cuando le hablás a tu perro y él inclina la cabeza, no está tratando de verse más lindo para conseguir un premio. Este movimiento es en realidad el reflejo externo de un complejo proceso cognitivo. La ciencia ha demostrado que este gesto ocurre específicamente cuando el animal identifica y procesa palabras que le resultan familiares.

Durante años se creyó que los perros giraban la cabeza simplemente para escuchar mejor o para ver nuestras expresiones faciales sin que el hocico les estorbara. Sin embargo, investigaciones recientes de la Universidad de Budapest y de la George Washington University confirman que se trata de un fenómeno de lateralización cerebral.

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Por qué los perros inclinan la cabeza: lo que dice la ciencia Un hallazgo fascinante es que el cerebro del perro no se deja engañar solamente por un tono de voz entusiasta. Estudios con resonancia magnética muestran que las regiones de recompensa del animal solo se activan por completo cuando coinciden dos factores: una palabra significativa y una entonación de elogio. Si le hablás con alegría pero usás palabras neutras, él notará la falta de coherencia.

Lo cierto es que ellos nos prestan mucha más atención de la que imaginamos. Para comprobarlo, se analizaron videos de más de cien perros utilizando inteligencia artificial y sistemas de codificación facial llamados DogFACS. Los resultados fueron claros: el ladeo de cabeza aumenta drásticamente cuando escuchan términos conocidos, pero es casi inexistente cuando se les habla en un idioma que nunca antes oyeron.

image La diferencia entre el tono y el significado real para el perro Los datos también revelaron una curiosa distinción de género en el mundo canino. Se observó que los machos realizan este movimiento con mayor frecuencia que las hembras. Esto ocurre porque los machos tienden a procesar el lenguaje de manera más lateralizada o asimétrica. En cambio, las hembras suelen tener una actividad cerebral más bilateral, lo que reduce la necesidad física de inclinar la cabeza ante un comando. Entender esto cambia nuestra relación con ellos. Ese pequeño giro de orejas es la señal de que tu perro está trabajando mentalmente para darle sentido a tu mensaje. La próxima vez que lo haga, sabrás que su hemisferio cerebral izquierdo está encendido, buscando en su memoria el significado exacto de lo que acabás de decir. La ciencia confirma que no es solo ternura, es inteligencia en movimiento.