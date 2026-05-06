Lazare, el perro de 30 años que podría ganar el récord Guinness al más longevo del mundo

Lazare es un perrito francés que recientemente cumplió los 30 años de edad. Se trata de un caso inaudito ya que el promedio de vida de los perros ronda entre los 12 y los 15 años. Sin embargo, este animalito rompió las reglas de la naturaleza y pronto podría consagrarse como el más longevo del mundo en los récord Guinness.

Según señalaron los medios locales, el perrito fue rescatado cuando su anterior dueño murió y fue trasladado a la organización Société Protectrice des Animaux . Luego de pasar 10 días en el refugio, fue adoptado por Ophélie Boudol, una joven que se encargó de sus cuidados en los Alpes franceses.

Debido a su avanzada edad, Lazare presenta algunas complicaciones en su salud como artritis, ceguera parcial, sordera lev e y una afección que le impide retraer completamente la lengua . A pesar de eso, el animalito vive feliz y cómodamente junto a su dueña y demás hermanitos caninos y gatunos.

Al conocerse su historia, Lazare se convirtió en una celebridad de las redes sociales, donde Ophélie comparte tiernos y divertidos momentos con su perrito.

Camino al récord Guinness

Recientemente, la directora del refugio donde fue adoptado señaló que la edad real de Lazare sería de 31 años. "Lo hemos comprobado dos veces. No hay duda alguna. Lazare tiene 31 años", sentenció.

De esta manera, el perrito se convertiría en el más longevo del mundo, superando a Bluey, el pastor alemán que murió a los 29 años en 1939. Por otro lado, su dueña expresó que no está interesada en el récord Guinness, ya que sólo vela por el bienestar de su mascota y la conexión emocional tan grande que tiene con él.

Sin embargo, desde el refugio instaron a Ophélie a postular a Lazare, para alzarse con el gran premio y quedar en la historia de los récord Guinness.