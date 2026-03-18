Una joven contó en voz alta durante 70 días y batió un record Guinness: el impactante número al que llegó

Una joven oriunda de Nigeria sorprendió al mundo a l batir uno de los record Guinness más difíciles que no se lograba superar desde hacía 18 años. La ganadora fue Favour Ogechi Ani, quien pasó 70 días contando en voz alta durante 14 horas seguidas y llegó al elevado número de 1.070.000

Es controladora aérea, su papá es piloto y su coincidencia en un plan de vuelo emocionó a todos

La chica comparte videos en sus redes sociales y confesó que el apoyo de sus seguidores fue lo que la impulsó a seguir con este reto . Además, manifestó tener una gran pasión por los números , por lo que decidió subir la vara y superarse a lo grande.

El desafío de Ogechi Ani no fue continuo : la joven realizaba jornadas maratónicas de conteo en voz alta durante 14 horas, registraba su progreso y retomaba al día siguiente . De esta manera, el proceso acumulativo se extendió a 70 días, con un total de 980 horas de conteo.

El reto no fue nada sencillo ya que existen factores a contemplar para llegar a ese número y con esa constancia. Cuando uno cuenta números, el cerebro tiende a confundirse, cometer errores y frenarse para recordar el siguiente. Y el proceso se complejiza al llegar a números muy elevados.

Con constancia y concentración, Ogechi Ani no sólo cumplió el ret o sino que superó ampliamente el último récord registrado. Hace 18 años, una persona consiguió contar hasta 1.000.000 , mientras que la joven consiguió llegar a 1.070.000

En un video publicado en su canal de YouTube, la joven nigeriana confesó que el último día de conteo fue muy emotivo. “El deseo interno de romper límites y lograr algo extraordinario me impulsó a batir este récord”, expresó. Además, la ganadora compartió fotos con su certificado oficial que la coloca en la historia de los ganadores del Guinness World Records.

Qué son los record Guinness

Los Guinness World Records son los registros oficiales documentados de logros extraordinarios conseguidos en diferentes áreas. Hazañas físicas, habilidades inusuales, talentos, curiosidades y todo tipo de marcas insólitas son reconocidas por estos premios.

Para que un récord sea considerado válido debe contar con ciertos requisitos obligatorios: debe ser medible, verificable, repetible y por sobre todo, seguro. Además, cada intento debe estar documentado con evidencia detallada para ser aprobado.

Record Guinness- premio Récords Guinness

Sin embargo, con los años Guinness tuvo que quitar de la lista algunos retos que, de ser superados, podían ser muy peligrosos para la salud. Algunos de los récords prohibidos son: el desafío de pasar mucho tiempo sin dormir, beber grandes cantidades de alcohol en poco tiempo, consumo de comida en exceso, entre otros.