6 de mayo de 2026 - 21:15

Su novio le arrojó ácido y le desfiguró la cara, ella lo perdonó y se casaron

El hecho ocurrió en Turquía y generó gran controversia en la comunidad. Por su parte, los padres de la joven expresaron su angustia y aseguraron que perdieron contacto con su hija.

Su novio le arrojó ácido y le desfiguró la cara, ella lo perdonó y se casaron

Su novio le arrojó ácido y le desfiguró la cara, ella lo perdonó y se casaron

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Berfin Özek, una joven de Turquía, fue violentamente atacada por su pareja, Casim Ozan Çelik, cuando tenía 18 años. En medio de una discusión, él le arrojó ácido a su rostro y le provocó quemaduras de tercer grado. Años después del ataque, ella lo perdonó y se casaron, desatando controversia entre los familiares de la joven y la comunidad turca.

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Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en 2019, cuando Berfin le expresó a su pareja que quería terminar la relación, lo que desató un gran enojo por parte de él. En medio de una pelea, el hombre le arrojó ácido sulfúrico a la cara, dejando gravemente herida a su novia.

Joven turca
La joven turca, Berfin Özek, antes de ser agredida por su pareja

La joven turca, Berfin Özek, antes de ser agredida por su pareja

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, donde la diagnosticaron quemaduras de tercer grado en la cara y parte del pecho, pérdida total de la visión en el ojo derecho y visión parcial en el ojo izquierdo.

Tras el ataque, el joven fue detenido y condenado a 13 años de prisión, decisión que fue considerada insuficiente por la fiscalía, ya que había solicitado cadena perpetua. Según trascendió, el hombre le enviaba constantemente cartas a su pareja desde la cárcel, donde mezclaba declaraciones de amor, arrepentimiento y promesas.

Ella lo perdonó y él salió en libertad

Dos años después, en 2021, Berfin decidió retirar los cargos contra su agresor, asegurando que aún tenía sentimientos por él y que lo había perdonado por lo sucedido. La decisión de la joven generó preocupación y controversia por parte de su familia.

Según trascendió, los abogados de la joven renunciaron al caso y días después su familia expresó públicamente su rechazo. "“Ella traicionó no solo a su familia, sino a todos sus seres queridos”, expresaron a medios locales.

Tras el pedido de Berfin, el joven obtuvo libertad condicional en 2021, bajo medidas restrictivas. Pocos tiempo después, el joven le propuso matrimonio y la pareja se casó a principios de mayo de este año.

Según señalaron medios locales, el padre de la joven se mostró profundamente afectado y aseguró que, tras la decisión de su hija, decidió cortar todo contacto con ella, afirmando que luchó durante años para obtener justicia y nunca esperó que este desenlace en la historia.

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