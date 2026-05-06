Su novio le arrojó ácido y le desfiguró la cara, ella lo perdonó y se casaron

Berfin Özek , una joven de Turquía, fue violentamente atacada por su pareja, Casim Ozan Çelik , cuando tenía 18 años. En medio de una discusión, él le arrojó ácido a su rostro y le provocó quemaduras de tercer grado . Años después del ataque, ella lo perdonó y se casaron, desatando controversia entre los familiares de la joven y la comunidad turca.

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Según informaron medios locales, el hecho ocurrió en 2019, cuando Berfin le expresó a su pareja que quería terminar la relación , lo que desató un gran enojo por parte de él. En medio de una pelea, el hombre le arrojó ácido sulfúrico a la cara, dejando gravemente herida a su novia.

La joven fue trasladada de urgencia a un hospital, donde la diagnosticaron quemaduras de tercer grado en la cara y parte del pecho, pérdida total de la visión en el ojo derecho y visión parcial en el ojo izquierdo.

La joven turca, Berfin Özek, antes de ser agredida por su pareja

Tras el ataque, el joven fue detenido y condenado a 13 años de prisión, decisión que fue considerada insuficiente por la fiscalía, ya que había solicitado cadena perpetua. Según trascendió, el hombre le enviaba constantemente cartas a su pareja desde la cárcel, donde mezclaba declaraciones de amor, arrepentimiento y promesas.

Dos años después, en 2021, Berfin decidió retirar los cargos contra su agresor , asegurando que aún tenía sentimientos por él y que lo había perdonado por lo sucedido. La decisión de la joven generó preocupación y controversia por parte de su familia.

Según trascendió, los abogados de la joven renunciaron al caso y días después su familia expresó públicamente su rechazo. "“Ella traicionó no solo a su familia, sino a todos sus seres queridos”, expresaron a medios locales.

Tras el pedido de Berfin, el joven obtuvo libertad condicional en 2021, bajo medidas restrictivas. Pocos tiempo después, el joven le propuso matrimonio y la pareja se casó a principios de mayo de este año.

Según señalaron medios locales, el padre de la joven se mostró profundamente afectado y aseguró que, tras la decisión de su hija, decidió cortar todo contacto con ella, afirmando que luchó durante años para obtener justicia y nunca esperó que este desenlace en la historia.