Caso Rocío Alvarito: el estremecedor video que grabó mientras discutía con su novio antes de caer del balcón

La víctima de 26 años murió en La Plata tras caer de un segundo piso. El material revelado por la Justicia muestra cómo la joven acusa a su pareja de violencia. Él se encuentra detenido y recientemente negó haberla asesinado.

La causa por la muerte de Rocío Alvarito incorporó en las últimas horas un prueba fundamental: un video hecho por la propia joven poco antes de caer desde el balcón del departamento donde vivía con su pareja. La grabación, ya en manos de la Justicia, podría ser determinante para esclarecer lo ocurrido.

El hecho se produjo en febrero en una vivienda ubicada en la intersección de calle 47 y Diagonal 76, en la ciudad de La Plata, donde la víctima de 26 años cayó desde un segundo piso tras una discusión con su novio, que permanece detenido. El implicado, por su parte, negó haberla asesinado.

“Corrí al piso de abajo para atajarla, pero ya había caído”, declaró.

El estremecedor video de Rocío antes de caer del balcón En las imágenes, la víctima aparece angustiada mientras recorre el departamento con su celular y registra a su pareja. Durante la filmación, lo acusa de haberla agredido y muestra marcas en su cuerpo, en medio de un clima de tensión que también queda reflejado en el estado del lugar.

“Ahí está el violento, ahí está el violento. Mirá lo que hiciste”, dice entre lágrimas, con la voz quebrada y claramente nerviosa,según informó Infobae.