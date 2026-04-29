Bajó del auto de sus amigos y desapareció de repente: tuvo que ser rescatada por los bomberos

Una mujer vivió una situación tan inesperada como insólita en Canadá luego de quedar atascada en un agujero en plena vereda tras bajarse de un auto frente a su casa. El episodio generó un gran susto entre los familiares que la acompañaban en ese momento, pero finalmente terminó sin consecuencias físicas.

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La protagonista se llama Christine Keilback, de 58 años, quien cayó en lo que luego se confirmó en una un desagüe sin tapa en la ciudad de Winnipeg. A pesar del miedo inicial, la mujer se mostró tranquila e incluso con humor mientras esperaba la llegada del equipo de rescate, que fue llamado de inmediato.

El hecho ocurrió cuando sus amigos, Lynda y Jeff Regan, la dejaban en la puerta de su vivienda. En cuestión de segundos desapareció de su vista al hundirse en el agujero ubicado junto a la vereda.

Según relató la propia Keilback a un medio local, no recuerda con claridad el momento de la caída, ya que todo ocurrió de manera repentina. Quedó con la cabeza y los hombros por encima del nivel del suelo, sin poder salir por sus propios medios.

Lejos de entrar en pánico, la mujer incluso le pidió a su amiga que le tomara fotos mientras esperaba a los bomberos. "Fue gracioso, sonreía a la gente que se paraba a mirarme. ¡Qué situación tan estúpida!", contó luego.

Al llegar al lugar, el personal del Servicio de Bomberos de Winnipeg utilizó un arnés conectado a un sistema de izado para poder sacarla del pozo de manera segura. A pesar de lo impactante de la escena, Keilback no sufrió heridas y pudo retirarse del lugar sin complicaciones.

En un primer momento, la mujer creyó que había caído en un socavón, pero posteriormente las autoridades municipales aclararon que se trataba de una alcantarilla sin tapa, la cual fue asegurada tras el incidente.