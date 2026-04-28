28 de abril de 2026 - 23:15

Impactante video: una trabajadora de un hospital en India murió tras quedar atrapada bajo un ascensor

Las imágenes muestran el impactante momento cuando la mujer asomó su cabeza por el hueco del montacargas y su cabeza quedó atrapada. Familiares de la empleada presentaron una demanda contra el Hospital.

Tragedia en la India: una trabajadora de un Hospital murió tras quedar atrapada bajo un ascensor

Tragedia en la India: una trabajadora de un Hospital murió tras quedar atrapada bajo un ascensor

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Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Un trágico hecho conmocionó a la ciudad de Nashik, en la India, cuando una empleada del lugar falleció tras ser aplastada por un ascensor. Las imágenes fueron difundidas por medios locales y muestran el impactante momento del incidente.

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Según informaron medios locales, el hecho sucedió en Hospital Dr. Vasantrao Pawar Medical College, Hospital and Research Centre, alrededor de las 9 de la mañana del pasado lunes 27 de abril. Una empleada de limpieza se asomó por el hueco del ascensor y, mientras miraba hacia abajo, el montacargas descendió, provocando que su cabeza quede atrapada.

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En las imágenes difundidas, se observa cómo un compañero de la mujer notó lo sucedido y rápidamente corrió para buscar ayuda. Segundos después, un equipo de doctores trabajaron para poder empujar el ascensor hacia arriba y rescatar a la empleada.

Según detalló el medio India Today, los profesionales lograron liberarla y fue trasladada de urgencia a la unidad de cuidados intensivos del hospital para recibir tratamiento. Sin embargo, falleció minutos después a causa de las graves lesiones en su cabeza y cuello.

El Hospital bajo investigación policial

Medios locales informaron que el hijo de la trabajadora fallecida presentó una denuncia en contra del Hospital por negligencia, mientras que desde el nosocomio elevaron un comunicado explicando lo sucedido. Según detallaron, la mujer había traspasado la línea de seguridad designada y no respetó las normas operativas, provocando el incidente.

Asimismo, desde el Hospital aseguraron que un ingeniero eléctrico enviado por el Gobierno inspeccionó el lugar tras el trágico hecho y corroboró que las medidas de seguridad estaban en orden y no se encontraban fallos técnicos o mecánicos en el ascensor.

Por otro lado, la Policía local registró el hecho como un caso de "muerte accidental". Según detalló el medio Republic World, las investigaciones continúan en curso y se ordenó una autopsia para determinar con precisión las causas de la muerte.

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