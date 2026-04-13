Tragedia en Ghana: asesinan a un futbolista de 20 años en un violento asalto al micro del plantel

Seis hombres armados emboscaron a la delegación del Berekum Chelsea en la ruta; el chofer intentó huir y los delincuentes abrieron fuego contra los deportistas.

Quién era Dominic Frimpong, el jugador asesinado de un disparo en la cabeza tras una emboscada.

El fútbol internacional está de luto tras confirmarse el asesinato de Dominic Frimpong, un joven jugador de 20 años del Berekum Chelsea de Ghana. El micro que trasladaba al plantel fue interceptado por seis delincuentes armados en la carretera Bibiani-Goaso. Durante el violento asalto, el futbolista recibió un disparo mortal en la cabeza.

El incidente ocurrió este domingo mientras el equipo regresaba de disputar un partido por la Liga Premier de Ghana. Tras una derrota por 1-0, la delegación debía recorrer 270 kilómetros de vuelta a su ciudad cuando fue acorralada en el sector de Ahyiresu. Los atacantes bloquearon la ruta para impedir el paso del vehículo y obligarlo a detenerse.

image El intento de fuga y la balacera fatal En un acto desesperado por resguardar a los pasajeros, el chofer del micro intentó realizar una maniobra de escape marchas atrás. Sin embargo, los delincuentes respondieron abriendo fuego de manera inmediata. Ante la lluvia de balas, el conductor frenó y todos los integrantes del plantel, entre futbolistas y directivos, bajaron del transporte para esconderse en los arbustos cercanos.

Fue en ese momento de caos cuando Dominic Frimpong fue alcanzado por un proyectil en la cabeza. A pesar de que fue trasladado de urgencia al hospital más cercano y los médicos intentaron reanimarlo, las heridas resultaron fatales y falleció poco después de ingresar al centro de salud.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por GFA - (@ghana_fa_official) Desaparecidos en la selva y antecedentes La tragedia no terminó con el deceso de Frimpong. La Asociación de Fútbol de Ghana (GFA) manifestó su profunda conmoción, pero la incertidumbre continúa en la región. Tras la huida masiva hacia la vegetación para buscar refugio del ataque armado, varios jugadores y directivos del Berekum Chelsea permanecen desaparecidos en el bosque.

image Las autoridades locales mantienen operativos de búsqueda para localizar a los sobrevivientes que escaparon durante la emboscada y advierten que no se trata de un hecho aislado en la zona. En los últimos años, otros clubes como el FC Savannah, Wa All Stars, Legon Cities y AshantiGold sufrieron ataques similares en las carreteras del país. La repetición de estas emboscadas a micros de fútbol sugiere una vulnerabilidad crítica para los equipos profesionales que deben transitar rutas peligrosas tras cumplir con sus compromisos oficiales.