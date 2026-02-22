La policía de Indiana halló el cuerpo del deportista de 25 años con una herida autoinfligida. El reciente antecedente de Marshawn Kneeland reabre el debate sobre la salud mental.

Luto en la NFL: hallaron sin vida al jugador Rondale Moore en su domicilio en Estados Unidos.

La National Football League (NFL) confirmó este domingo el fallecimiento de Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings. El joven de 25 años fue hallado sin vida en el garaje de su vivienda en New Albany, Indiana, con una herida de bala que, según las primeras hipótesis policiales, habría sido autoinfligida.

La noticia causó un gran impacto en la comunidad del fútbol americano, ya que Moore, quien se unió recientemente a los Vikings, fue descrito por su entrenador en jefe, Kevin O’Connell, como un joven "humilde, de voz suave y respetuoso", que se destacaba por su dedicación a pesar de las adversidades físicas que enfrentó durante su carrera. La franquicia de Minnesota se puso en contacto con la familia del jugador y dispuso recursos de apoyo emocional para sus compañeros y personal.

image El impacto de las lesiones en la trayectoria de un atleta de élite Rondale Moore llegó a la liga en 2021 tras una carrera universitaria destacada en Purdue. Fue seleccionado originalmente por los Arizona Cardinals, donde jugó tres temporadas antes de pasar por los Atlanta Falcons y finalmente recalar en los Vikings. Sin embargo, su trayectoria profesional estuvo signada por la lucha constante contra los problemas físicos.

Durante los últimos dos años, Moore permaneció fuera de las canchas debido a serias lesiones de rodilla. Esta inactividad forzada marcó su paso por el equipo de Minnesota, donde apenas comenzaba a integrarse. El entrenador O'Connell destacó su resiliencia, lamentando que el receptor no tuviera la oportunidad de "prosperar" y continuar persiguiendo su sueño en la máxima categoría del deporte estadounidense.

image Salud mental en la NFL: un patrón que enciende las alarmas La liga enfrenta un escenario de reflexión interna ante la repetición de tragedias similares en un corto periodo. El deceso de Moore ocurre solo pocos meses después del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, quien murió a los 24 años en noviembre de 2025 bajo circunstancias casi idénticas: una herida de bala autoinfligida en su domicilio.