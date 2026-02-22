22 de febrero de 2026 - 13:57

Luto en la NFL: hallaron sin vida al jugador Rondale Moore en su domicilio en Estados Unidos

La policía de Indiana halló el cuerpo del deportista de 25 años con una herida autoinfligida. El reciente antecedente de Marshawn Kneeland reabre el debate sobre la salud mental.

Luto en la NFL: hallaron sin vida al jugador Rondale Moore en su domicilio en Estados Unidos.

Luto en la NFL: hallaron sin vida al jugador Rondale Moore en su domicilio en Estados Unidos.

Foto:

Por Francisco Moreno

La National Football League (NFL) confirmó este domingo el fallecimiento de Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings. El joven de 25 años fue hallado sin vida en el garaje de su vivienda en New Albany, Indiana, con una herida de bala que, según las primeras hipótesis policiales, habría sido autoinfligida.

Leé además

Luto en Cobreloa: murió Erick Fabián a los 28 años y el fútbol chileno llora su partida.

Luto en el fútbol de Chile: falleció un jugador del ascenso a los 28 años

Por Francisco Moreno
Lucas Pires tenía 29 años. 

Luto en el fútbol: asesinaron a un futbolista del Ascenso en La Matanza y sospechan de un hermano

Por Redacción Deportes

La noticia causó un gran impacto en la comunidad del fútbol americano, ya que Moore, quien se unió recientemente a los Vikings, fue descrito por su entrenador en jefe, Kevin O’Connell, como un joven "humilde, de voz suave y respetuoso", que se destacaba por su dedicación a pesar de las adversidades físicas que enfrentó durante su carrera. La franquicia de Minnesota se puso en contacto con la familia del jugador y dispuso recursos de apoyo emocional para sus compañeros y personal.

image

El impacto de las lesiones en la trayectoria de un atleta de élite

Rondale Moore llegó a la liga en 2021 tras una carrera universitaria destacada en Purdue. Fue seleccionado originalmente por los Arizona Cardinals, donde jugó tres temporadas antes de pasar por los Atlanta Falcons y finalmente recalar en los Vikings. Sin embargo, su trayectoria profesional estuvo signada por la lucha constante contra los problemas físicos.

Durante los últimos dos años, Moore permaneció fuera de las canchas debido a serias lesiones de rodilla. Esta inactividad forzada marcó su paso por el equipo de Minnesota, donde apenas comenzaba a integrarse. El entrenador O'Connell destacó su resiliencia, lamentando que el receptor no tuviera la oportunidad de "prosperar" y continuar persiguiendo su sueño en la máxima categoría del deporte estadounidense.

image

Salud mental en la NFL: un patrón que enciende las alarmas

La liga enfrenta un escenario de reflexión interna ante la repetición de tragedias similares en un corto periodo. El deceso de Moore ocurre solo pocos meses después del fallecimiento de Marshawn Kneeland, jugador de los Dallas Cowboys, quien murió a los 24 años en noviembre de 2025 bajo circunstancias casi idénticas: una herida de bala autoinfligida en su domicilio.

Este mecanismo de crisis recurrente entre atletas jóvenes de Estados Unidos sugiere un vínculo crítico entre la presión de la alta competencia, el aislamiento provocado por lesiones graves y la salud mental. Por su parte, la NFL ha reiterado su compromiso con los servicios de orientación, mientras se aguardan los resultados de la autopsia de Moore para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El básquet de luto por la pérdida de Fabián Borro

El básquet argentino está de luto: falleció Fabián Borro, ex presidente de la CAB

Por Redacción Deportes
Flavio Briatore, asesor de Alpine.

Flavio Briatore no se guardó nada y criticó el reglamento de la Fórmula 1: "Los fans solo entienden el 20%"

Por Nicolás Salas
Yuki Tsunoda escapa de un incendio en el histórico Red Bull de Sebastian Vettel durante un show en San Francisco.

Perdió su asiento en la Fórmula 1, será piloto de reserva en 2026 y su auto se incendió en plena exhibición

Por Nicolás Salas
Alexis Mac Allister dio su predicción sobre la Finalissima y el Mundial 2026: Veo a España encima nuestro.

Alexis Mac Allister analizó la previa de la Finalissima y el Mundial 2026: "Veo a España encima nuestro"

Por Francisco Moreno