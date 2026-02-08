Luto en el fútbol: asesinaron a un futbolista del Ascenso en La Matanza y sospechan de un hermano

Una violenta pelea ocurrida en el conurbano bonaerense terminó con el asesinato de Lucas Ignacio Pires , exfutbolista de Almirante Brown , y abrió una investigación judicial que tiene como principal hipótesis un conflicto intrafamiliar con uno de sus hermanos como sospechoso.

James Rodríguez escuchó ofertas del Fútbol de Argentina, pero al final eligió la MLS

El mendocino que dejó el fútbol y trabaja en los edificios más emblemáticos de Australia

El hecho se produjo el viernes pasado en la localidad oeste de Rafael Castillo, en la intersección de las calles Raulíes y Alagón, donde una discusión en plena calle derivó en un ataque fatal . La víctima tenía 29 años y había jugado en el ascenso del fútbol argentino.

Según las fuentes policiales, durante el altercado el agresor utilizó una botella rota y le provocó a Pires una profunda herida cortante en el antebrazo derecho. El futbolista fue auxiliado por familiares y amigos, quienes lo trasladaron de urgencia al Hospital Presidente Néstor Kirchner.

Pese a la rápida asistencia médica, los profesionales no pudieron salvarlo, ya que el corte habría afectado una arteria y le provocó una pérdida de sangre fatal.

La causa quedó a cargo del fiscal Carlos Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional Temática de Homicidio de La Matanza , quien investiga el hecho como un presunto homicidio en el marco de una pelea entre hermanos.

Según indicaron a Noticias Argentinos vecinos de la zona, los hermanos tendrían problemas de adicciones y se habrían peleado por temas relacionados con la droga, que terminaron con la vida de Pires.

Mensaje de despedida a Lucas Pires

“El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos”, expresó el conjunto aurinegro.

Un ex compañero de la víctima también lo despidió: “Mi más sentido pésame a la familia, tuve la suerte de compartir partidos de inferiores con él y era hermoso verlo jugar, un guapo que cuidaba la pelota como él solo. Que en paz descanses, Luquitas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Club_AlteBrown/status/2020151120933335357?s=20&partner=&hide_thread=false El Club Almirante Brown lamenta el fallecimiento de Lucas Pires, exjugador de la institución. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/h4I8lFpgIx — Club Almirante Brown (@Club_AlteBrown) February 7, 2026

Pires disputó ocho encuentros durante la temporada 2015/2016 con la institución y marcó un gol ante Brown de Adrogué. Además, su hermano Omar Pires y primos de la víctima también vistieron la camiseta del “Mirasol”.