4 de febrero de 2026 - 16:59

El cambio de reglamento que se aprobó para la presente Copa Libertadores

La CONMEBOL estableció una modificación en un aspecto importante, con el objetivo de cuidar a los futbolistas.

Este martes debutó la nueva medida de CONMEBOL para la Copa Libertadores

Los Andes | Redacción Deportes
Por Redacción Deportes

La edición 2026 de la Copa Libertadores comenzó con una novedad reglamentaria que impacta directamente en el desarrollo de los partidos. La CONMEBOL puso en vigencia un nuevo protocolo que establece pausas obligatorias de rehidratación en cada tiempo, una medida que regirá a lo largo de toda la competencia.

Cómo impactará el cambio de reglamento en la Copa Libertadores:

El objetivo principal del nuevo protocolo es reforzar el cuidado físico de los futbolistas en una competencia caracterizada por la alta exigencia, la intensidad y los extensos traslados entre países. Sin embargo, la implementación también introduce un nuevo elemento táctico, ya que el árbitro determinará el momento exacto de la pausa y los jugadores deberán permanecer dentro del campo, cerca de los bancos de suplentes.

El estreno de la medida se dio este martes en el partido que abrió oficialmente la Libertadores 2026, correspondiente a la Fase 1, donde The Strongest venció por 2-1 a Deportivo Táchira en La Paz. La fase continuará esta semana con los cruces entre 2 de Mayo y Alianza Lima, y Juventud de Las Piedras frente a Universidad Católica de Ecuador.

Además del aspecto deportivo, la Conmebol remarcó que la iniciativa busca mejorar la experiencia del espectador. Durante las pausas, la transmisión contará con una mayor intervención audiovisual, con cámaras y micrófonos específicos dentro del campo de juego.

De acuerdo al Manual de Clubes de la Copa Libertadores, se permitirá captar imágenes y sonidos más cercanos, incluidas indicaciones de los cuerpos técnicos, lo que suma una mirada más íntima y detallada del desarrollo del partido.

