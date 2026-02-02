2 de febrero de 2026 - 21:14

Fútbol: Comienza la temporada de Copa Libertadores

El torneo más tradicional del Fútbol del continental inicia con el juego entre The Strongest y Deportivo Táchira, por la disputa de la fase 1

Fùtbol. Juventud de Las Piedras de Uruguay juega esta fase de la Copa Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador

Foto:

Gentileza/ Juventud
Los Andes | Gonzalo Tapia
Por Gonzalo Tapia

Fútbol. La Copa Libertadores 2026 comenzará formalmente este martes con el inicio de la Fase 1, la primera instancia previa del certamen organizado por la Conmebol. Inauguran el certamen los clubes bolivianos y venezolanos de The Strongest y Deportivo Táchira.

Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de los partidos que marcarán el arranque del camino hacia la fase de grupos.

La Fase 1 está compuesta por tres cruces eliminatorios, mientras que la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como integrantes del bombo 4 en el sorteo principal.

En tanto, los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.

La actividad de esta primera instancia continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se enfrente a Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras ante Universidad Católica.

Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, a excepción de Argentina, que no tiene equipos comenzando desde esta instancia.

Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son las federaciones que tendrán clubes disputando la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.

