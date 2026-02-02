Fútbol: Comienza la temporada de Copa Libertadores

Fútbol . La Copa Libertadores 2026 comenzará formalmente este martes con el inicio de la Fase 1, la primera instancia previa del certamen organizado por la Conmebol . Inauguran el certamen los clubes bolivianos y venezolanos de The Strongest y Deportivo Táchira.

Tras el sorteo realizado el año pasado, quedaron definidos los cruces, fechas y horarios de los partidos que marcarán el arranque del camino hacia la fase de grupos.

La Fase 1 está compuesta por tres cruces eliminatorios, mientras que la Fase 2 contará con ocho series y la Fase 3 con cuatro llaves más, cuyos ganadores accederán a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 como integrantes del bombo 4 en el sorteo principal.

En tanto, los cuatro equipos que pierdan en la Fase 3 serán transferidos a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, también como parte del bombo 4.

La actividad de esta primera instancia continuará el miércoles, cuando 2 de Mayo se enfrente a Alianza Lima, mientras que el jueves será el turno de Juventud de Las Piedras ante Universidad Católica.

Todos los países cuentan con dos representantes en las fases preliminares, a excepción de Argentina, que no tiene equipos comenzando desde esta instancia.

Bolivia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela son las federaciones que tendrán clubes disputando la Fase 1, en un arranque que marca el primer paso rumbo a la Gloria Eterna y a una nueva edición de la Copa Libertadores.