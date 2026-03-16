Hace cuatro meses que no tienen fútbol juntos los integrantes de la Scaloneta y no hay amistosos en carpeta

Fútbol. No jugar la Finalissima genera a la Selección un problema en su preparación para el Mundial. A menos de tres meses del inicio de la competencia, la Scaloneta pasó de tener asegurado un partido de gran calibre (ante España), con un título en juego, y un amistoso con otra selección (Qatar) a no tener nada por ahora, después de que el duelo con los españoles se haya caído por el conflicto bélico en Medio Oriente y las infructuosas reuniones entre Conmebol, UEFA, AFA y la Federación Española de Fútbol para que el encuentro se jugara en otra sede.

Lionel Scaloni es consciente junto a su cuerpo técnico que la Argentina necesita juntarse. Volver a trabajar en conjunto, para verse las caras, fijar conceptos y tener cercanía, a tan poco tiempo del comienzo del Mundial. Porque hasta el debut ante Argeliaen Kansasquedan menos de 90 días y ya pasaron cuatro meses sin entrenamientos: la última vez fue en Luanda, con victoria 2-0 sobre Angola, en el contexto de la ventana FIFA de noviembre. Y el último oficial fue el 9 de septiembre ante Ecuadorcomo visitante, con derrota 1-0, por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

La suspensión de la Finalissima, entonces, obligó a reformular los planes. La intención de Scaloni y compañía es hacer una concentración en el predio de Ezeiza durante 10 días para entrenarse en el predio. Incluso, ya están acondicionando el complejo Lionel Andrés Messi para recibir a los jugadores y armando la logística para venir desde el exterior. Se pondrían charters y podrían llegar entre el domingo y lunes, dependiendo de cuándo jueguen el fin de semana en sus ligas. Los jugadores, en tanto, verían con buenos ojos esta posibilidad para estar en Argentina y también poder compartir tiempo con sus familias.

Mientras, al mismo tiempo, la AFA busca alternativas para disputar amistosos en el país. Sin embargo, esa parte no es tan sencilla. Es que la ventana está prácticamente completa, teniendo en cuenta además que es la última antes del Mundial, ya que la siguiente será del 1 al 9 de junio, en la víspera del inicio del mayor evento futbolístico.

El margen de tiempo es escaso los rivales más “sencillos” para venir a la Argentina, los sudamericanos, y centroamericanos ya tienen compromisos asumidos. Entonces, con este panorama, otra idea que se tiró sobre la mesa es la posibilidad de jugar con la Selección Sub-20 argentina, dirigida por Diego Placente, y que el encuentro oficie de despedida, como último partido en el país antes de jugar el Mundial. Incluso, en este marco de desprolijidad, a Scaloni tal vez pueda servirle más ver a los futbolistas de la Mayor contra los juveniles argentinos que frente a una selección de tercer o cuarto orden.

De jugarse ¿dónde se haría?

El otro tema a resolver es dónde puede jugarse. Es que el Monumentalno está disponible ya que habrá tres recitales de AC/DC (el 23, 27 y 31 de este mes). Entonces, la primera alternativa que pica en punta es la Bombonera, aunque también algunas provincias pueden llegar a ofrecer sus estadios. De hecho, Santa Fe ya lo hizo, con el estadio de Newell’s. Además, sería la posibilidad de ver a Lionel Messien el Coloso Marcelo Bielsa, la cancha del club en el que dio sus primeros pasos en el fútbol. Córdoba y Santiago del Esterotambién siempre se anotan para albergar a la Selección Argentina.

El conjunto albiceleste llegará a un Mundial sin haber enfrentado en la previa a una selección europea. Y a excepción de los equipos sudamericanos con los que chocó en las Eliminatorias, los partidos amistosos los jugó con: Panamá (2-0), Curazao (7-0), Australia (2-0), Indonesia (2-0), El Salvador (3-0), Costa Rica (3-1), Ecuador (1-0), Guatemala (4-1), Venezuela (1-0), Puerto Rico (6-0) y Angola (2-0). Una gestión de poco nivel para una Selección campeona del mundo.

Los partidos ya programados de las selecciones sudamericanas y centroamericanas

Las selecciones sudamericanas y centroamericanas ya tienen calendario completo si se hace un repaso desde la de mayor a menos nombre. Brasil está descartado ya que tiene el almanaque completo: se medirá con Francia el jueves 26 en Massachusetts, mientras que luego enfrentará a Croacia el martes 31.

El subcampeón de la Copa América, Colombia, está en una situación similar: también jugará ante los balcánicos y el subcampeón del mundo. Y un clásico rioplatense no podrá ser: Uruguay tendrá una exigente prueba cuando se mida con Inglaterra el viernes 27 en Wembley, para luego cerrar su ventana internacional frente a Argelia el martes 31 en Turín, Italia.

El resto de los seleccionados sudamericanos también estará ocupado. Chile voló a Nueva Zelanda para enfrentar a Cabo Verde y al seleccionado local, Venezuela se medirá ante Trinidad y Tobago y Uzbekistán, Paraguay tiene amistosos confirmados ante Grecia y Marruecos. El conjunto africano a la vez será adversario de Ecuador, que posteriormente se verá cara a cara con Países Bajos.

Asimismo, Perú tendrá dos compromisos abrochados (Senegal en Francia, Honduras en Madrid). Bolivia jugó este domingo contra Trinidad y Tobago, al que goleó 3-0 antes del histórico repechaje mundialista que afrontará con Surinam el jueves 26 y el ganador de ese encuentro se medirá ante Irak.

Centroamérica también está llena de compromisos. Dentro de ese contexto, tampoco están disponibles otros eventuales rivales: Nicaragua jugará ante Rusia, Costa Rica ante Jordania (integrante del mismo grupo de Argentina), Panamá frente a Sudáfrica, Curazao frente a China y Guatemala, ante Argelia (también adversario de la Selección en el Mundial). Además, Jamaica está abocado al enfrentamiento con Nueva Caledonia por la repesca para entrar al cuadro mundialista y el que triunfe se medirá con Congo.

De esta manera, a excepción de que a contrarreloj se acuerde un mano a mano ante otro seleccionado, será difícil tener actividad.