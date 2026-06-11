La dieta de Haaland: Noruega llegó al Mundial 2026 con 300 kg de pescado, 116 kg de queso y más de 6000 frutas

La delegación nórdica preparó un cargamento con 116 kilos de queso tradicional y cítricos suficientes para producir 15 litros de jugo fresco cada día de torneo.

La selección de Noruega, encabezada por Erling Haaland, ha diseñado un estricto operativo logístico para el Mundial 2026 en Estados Unidos. Con el fin de evitar alteraciones en el rendimiento de sus futbolistas, la federación decidió trasladar toneladas de alimentos propios desde Europa, priorizando productos frescos y tradicionales para su base en Greensboro.

La planificación noruega no deja margen al azar. Para asegurar que los jugadores mantengan su dieta habitual, el equipo envió un cargamento masivo que incluye 300 kilos de pescado, destacando el salmón y otras especialidades locales. Esta decisión busca minimizar el impacto del cambio de entorno en el metabolismo de atletas de élite como Haaland, permitiendo que las materias primas sean idénticas a las que consumen en sus clubes y hogares.

image Suministros tradicionales y nutrición contra el calor Además de la proteína marina, la delegación incluyó 116 kilos de brunost, un queso oscuro tradicional de Noruega indispensable en su mesa diaria. La logística también contempla la preparación diaria de aproximadamente 15 litros de jugo de naranja natural, para lo cual se transportaron más de 6000 unidades de fruta desde territorio europeo. Este énfasis en la ingesta de líquidos responde a un factor externo crítico para el rendimiento: las condiciones climáticas de Carolina del Norte.

El equipo se alojará en la ciudad de Greensboro, donde se pronostican temperaturas extremas que superarán los 35 grados durante el desarrollo del certamen. En este escenario, la hidratación se convierte en un pilar fundamental de la estrategia deportiva para evitar deshidratación o fatiga prematura en el campo. El cuerpo médico noruego considera que el acceso a materias primas conocidas garantiza una mejor asimilación de nutrientes bajo este estrés térmico particular.

image Canales oficiales para ver el Mundial 2026 Mientras el equipo se enfoca en su búnker nutricional, el torneo ya tiene definidos sus canales oficiales de difusión. En Italia, una selección de 35 de los 104 partidos totales será transmitida por los canales de la Rai, mientras que la plataforma DAZN ofrecerá la totalidad de los encuentros en formato de streaming. Eurosport proporcionará seguimientos escritos, análisis detallados y entrevistas durante toda la fase de grupos y las rondas de eliminación directa.