Finalissima suspendida: ¿qué pasa con las entradas vendidas en Qatar para Argentina vs. España?

A través del Comité Organizador Local, la productora organizadora del evento confirmó la cancelación del Qatar Football Festival 2026 y explicó los motivos: "La decisión se ha tomado debido a las continuas interrupciones del espacio aéreo y las restricciones de viaje, que siguen afectando a la capacidad de numerosos aficionados, jugadores y oficiales para desplazarse". Ante ese escenario, las organizaciones involucradas acordaron que reubicar el partido era la opción más adecuada.
El partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa viene esquivando fecha, sede y certezas desde mediados de 2024. Desde que Argentina levantó la Copa América en Miami y España hizo lo propio en la Euro, encontrar un hueco en el calendario fue una odisea. Las Eliminatorias, la UEFA Nations League y la proximidad del Mundial 2026 achicaron las opciones hasta dejar una sola ventana viable: marzo de 2026.
Cuando la sede qatarí quedó descartada, la UEFA filtró la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, lo que desató un tire y afloje público entre las partes. "Yo quiero que se juegue en el Monumental", respondió Claudio Tapia, presidente de la AFA, mientras recibía en Barracas Central a Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, en una clara demostración de fuerza.
Las reuniones entre UEFA y Conmebol no llegaron a buen puerto. Argentina rechazó jugar en España, se pusieron otras opciones sobre la mesa y tampoco hubo acuerdo. Según la UEFA, fue la AFA la que bloqueó las alternativas: el comunicado oficial señala que Argentina descartó un esquema de ida y vuelta, se mostró inflexible con las fechas y solo aceptaba el 31 de marzo en Roma. Sin consenso posible, la cancelación fue inevitable.
Qatar, en medio de todo, quedó como el actor más ordenado de la historia: confirmó la caída del evento, explicó los motivos y garantizó la devolución del dinero.