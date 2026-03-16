Finalissima suspendida: ¿qué pasa con las entradas vendidas en Qatar para Argentina vs. España?

La Finalissima entre Argentina y España no se jugará, y Qatar salió a ordenar su parte del caos. La Qatar Football Association emitió un comunicado oficial para confirmar que los fanáticos que adquirieron entradas para el partido en el Estadio Lusail recibirán el reembolso automático y completo de su dinero en un plazo de 30 días , a través del mismo método de pago utilizado en la compra. Una de las pocas certezas que dejó una cancelación que llegó rodeada de cruces, disputas y reproches entre UEFA, AFA y Conmebol.

A través del Comité Organizador Local, la productora organizadora del evento confirmó la cancelación del Qatar Football Festival 2026 y explicó los motivos: "La decisión se ha tomado debido a las continuas interrupciones del espacio aéreo y las restricciones de viaje, que siguen afectando a la capacidad de numerosos aficionados, jugadores y oficiales para desplazarse". Ante ese escenario, las organizaciones involucradas acordaron que reubicar el partido era la opción más adecuada.

El partido entre los campeones de la Copa América y la Eurocopa viene esquivando fecha, sede y certezas desde mediados de 2024. Desde que Argentina levantó la Copa América en Miami y España hizo lo propio en la Euro, encontrar un hueco en el calendario fue una odisea. Las Eliminatorias, la UEFA Nations League y la proximidad del Mundial 2026 achicaron las opciones hasta dejar una sola ventana viable: marzo de 2026.

Con ese panorama, la UEFA cerró un acuerdo con Qatar para disputar el partido el 27 de marzo en el Estadio Lusail. Para Argentina, volver al escenario donde fue campeón del mundo tenía un valor simbólico enorme. Además, se sumaba un segundo amistoso ante Qatar el 31 de marzo, lo que le daba a la Scaloneta más de diez días de preparación y dos partidos para llegar afilada al Mundial.

El ida y vuelta de la Finalissima entre Argentina y España

El problema llegó desde afuera del fútbol. La guerra en Medio Oriente complicó el espacio aéreo de la región y volvió inviable la opción de jugar en Lusail. Qatar pidió tiempo antes de bajarse, con las entradas ya vendidas, pero la UEFA no tenía un plan B sólido.

Cuando la sede qatarí quedó descartada, la UEFA filtró la posibilidad de jugar en el Santiago Bernabéu, lo que desató un tire y afloje público entre las partes. "Yo quiero que se juegue en el Monumental", respondió Claudio Tapia, presidente de la AFA, mientras recibía en Barracas Central a Alejandro Domínguez, titular de Conmebol, en una clara demostración de fuerza.

Las reuniones entre UEFA y Conmebol no llegaron a buen puerto. Argentina rechazó jugar en España, se pusieron otras opciones sobre la mesa y tampoco hubo acuerdo. Según la UEFA, fue la AFA la que bloqueó las alternativas: el comunicado oficial señala que Argentina descartó un esquema de ida y vuelta, se mostró inflexible con las fechas y solo aceptaba el 31 de marzo en Roma. Sin consenso posible, la cancelación fue inevitable.

Qatar, en medio de todo, quedó como el actor más ordenado de la historia: confirmó la caída del evento, explicó los motivos y garantizó la devolución del dinero.