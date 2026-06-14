14 de junio de 2026 - 21:55

El capitán de Suiza, Xhaka, apuntó a la falta de disciplina tras el empate con Qatar

Un error en el minuto 94 arruinó el debut suizo en el Mundial 2026 y desató la bronca de Xhaka, que cuestionó el funcionamiento colectivo.

Granit Xhaka, capitán de Suiza, no ocultó su malestar por el empate frente Qatar sobre el final del encuentro.

Granit Xhaka, capitán de Suiza, no ocultó su malestar por el empate frente Qatar sobre el final del encuentro.

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EFE/EPA/PETER KLAUNZER
Los Andes | Redacción Deportes
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El equipo había construido una ventaja desde temprano gracias al penal convertido por Breel Embolo a los 17 minutos. Con la ventaja a favor, el equipo suizo manejó el ritmo del partido durante gran parte del desarrollo, sin pasar sobresaltos importantes.

Sin embargo, el cierre fue completamente distinto. En una acción aislada en tiempo agregado, Qatar encontró el empate y dejó sin victoria a los europeos en un estreno que parecía encaminado.

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Xhaka, sin filtro tras el golpe

El capitán Granit Xhaka fue la voz más dura tras el encuentro. El mediocampista no ocultó su enojo y apuntó directamente a la actitud del equipo.

“Tenemos que volver a la realidad. No estamos al nivel que pensábamos antes del torneo”, lanzó el referente suizo, marcando el tono de la autocrítica.

Pero su mensaje más fuerte llegó al hablar del funcionamiento colectivo: “Sin disciplina en el campo no se puede ganar a Qatar. Hay que respetar la posición y lo que pide el entrenador. No se trata de individualidades. Si no hay orden, es imposible”.

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Qatar terminó empatando en el último minuto del partido de manera agónica y rescató un valioso punto.

Qatar terminó empatando en el último minuto del partido de manera agónica y rescató un valioso punto.

Caos en el tramo final

Xhaka también analizó el derrumbe del equipo en los minutos decisivos. Suiza perdió el control del partido y, según el propio capitán, el equipo se desordenó por completo.

“Perdimos el ritmo y eso no puede pasar a este nivel. Todos corrían sin sentido”, explicó. Además, reconoció que el equipo cayó en la ansiedad: “Quizás quisimos cerrar el partido buscando el 2-0 y perdimos la paciencia. Ellos esperaban su momento y lo aprovecharon”.

El respaldo con autocrítica de Akanji

Manuel Akanji también dejó un mensaje crítico, aunque más mesurado. El defensor del Inter señaló la falta de eficacia como factor clave del resultado.

“Tuvimos muchas situaciones, pero no concretamos. En un Mundial, si no liquidás el partido, lo pagás caro”, sostuvo. También destacó la actuación del arquero rival y asumió responsabilidades colectivas.

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Suiza vs Qatar

Suiza vs Qatar

Yakin pidió calma

El entrenador Murat Yakin intentó bajar el tono de la polémica interna. Reconoció el error en la jugada del empate, pero evitó señalar culpables.

“Fue una pérdida innecesaria que le dio la oportunidad al rival. Pero no se trata de buscar responsables individuales”, explicó el técnico.

Con este empate, Suiza deberá recomponerse rápidamente. El próximo compromiso será ante Bosnia y Herzegovina el 18 de junio, mientras que Qatar se medirá con Canadá en un grupo que arrancó completamente abierto tras la primera fecha.

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