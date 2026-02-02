2 de febrero de 2026 - 18:39

Fútbol: Flamengo sancionará a Carrascal con un mes de sueldo por su expulsión

Esto se da debido a la expulsión del ex jugador de fútbol de River, en el inicio del complemento de la final de la Supercopa de Brasil ante Corinthians

Fùtbol. Jorge Carrascal está jugando en Flamengo en la actualidad

Por Gonzalo Tapia

Fútbol. El Flamengo de Brasil planea imponerle una multa económica al mediocampista Jorge Carrascal equivalente a un mes de sueldo, debido a su expulsión ante Corinthians en la final de la Supercopa de Brasil.

En Flamengo están molestos

La dirigencia del vigente campeón de la Copa Libertadores evalúa la posibilidad de sancionar al ex jugador de River de una manera ejemplificadora para los demás futbolistas del plantel: una multa económica equivalente a un mes de sueldo, según el reglamento del club.

Esto se da debido a la expulsión del colombiano al inicio del complemento de la final de la Supercopa de Brasil en el estadio Mané Garrincha de Brasilia, con el Corinthians ganando 1-0 por el gol de Gabriel Paulista desde los 25 minutos de juego.

Si bien la expulsión fue en el complemento, la acción por la que Carrascal vió la tarjeta roja se dio en la última jugada del primer tiempo cuando el colombiano intentó sacarse de encima a Breno Bidon y terminó impactando con su antebrazo en el mentón del rival.

