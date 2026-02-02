Fútbol: Rodrigo Battaglia fue operado con éxito y libera un cupo para incorporar

Fútbol. El mediocampista de Boca Rodrigo Battaglia fue intervenido quirúrgicamente con éxito luego de la rotura del tendón de Aquiles que sufrió durante la pretemporada.

Además, su lesión le otorgó un cupo al Xeneize, para una nueva incorporación, teniendo 10 días para cerrar un tercer y último refuerzo en el marco del Torneo Apertura.

Rodrigo Battaglia superó una operación en el tendón de Aquiles durante el día de hoy y ya comenzó su largo periodo de recuperación, el cual le permite a Boca buscar un nuevo refuerzo.

El plazo para abrochar a su reemplazante será de 10 días, por lo que el Consejo de Fútbol ya analiza nombres para suplir su ausencia, de cara a un 2026 en el que Boca volverá a la fase de grupos de la Copa Libertadores, certamen que será su máxima prioridad.

Entre las demás bajas, que afectan principalmente a la delantera del conjunto “Azul y Oro”, la cual se ha nutrido de futbolistas de inferiores en las primeras fechas del Torneo Apertura 2026, se supo que el atacante Miguel Merentiel evoluciona favorablemente de su molestia.

El delantero uruguayo de 29 años arrastra un desgarro en el gemelo hace ya mas de dos semanas, aunque cada vez siente menos dolor y tiene altas posibilidades de volver a la lista de concentrados para el partido por la cuarta fecha del Apertura, en el que Boca visite a Vélez este domingo ocho de febrero, a las 22:15.

Por su parte, quien también tiene buenas noticias es el delantero Milton Giménez, imposibilitado de jugar por una pubalgia, aunque se confirmó que no deberá operarse. El cuerpo médico del club decidió iniciar un tratamiento especial, que ya inició hace siete días, y esperará por su evolución para poder volver al campo de juego, en una lesión especialmente difícil de recuperar al 100%.

La gran duda involucra a Edinson Cavani, que tiene una lumbalgia y, si bien se espera que pueda volver a la concentración, al igual que Merentiel, desde el cuerpo técnico se mantienen extremadamente cautelosos, evaluando su situación día tras día para no exigirlo antes de que esté preparado y agravar la lesión.