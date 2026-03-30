Sospechas de partidos arreglados: investigan transferencias a un árbitro mendocino

Una nueva línea de investigación judicial puso bajo la lupa a la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA ) por presuntos pagos irregulares a dos árbitros: el mendocino Fernando "Nani" Espinoza y el sanjuanino Emanuel Ejarque.

Polémica en la AFA: filtraron chats que apuntan a un presunto arreglo en un partido de la Primera Nacional

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El foco está en transferencias realizadas desde cuentas ligadas a empresas vinculadas a Pablo Toviggino , tesorero de la entidad y amigo de Claudio "Chiqui" Tapia, lo que alimenta sospechas sobre posibles arreglos de partidos.

Según documentación en poder del juez Luis Armella y la fiscal Cecilia Incardona, el nexo operativo habría sido Juan Pablo Beacon , quien administraba fondos de firmas como Malte SRL. De acuerdo con la investigación revelada por Clarín , Beacon habría enviado dinero a árbitros por indicación de Toviggino.

Uno de los casos apunta al reconocido árbitro mendocino Fernando David Espinoza , quien recibió una transferencia de 120.000 pesos en diciembre de 2020 (unos 1.380 dólares en aquella época).

Espinoza , con trayectoria en la Primera División, presidente de la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados (Acama) y secretario de Cultura y Deportes de la Unión de Árbitros Deportivos de la República Argentina (UADA), ya había quedado en el centro de polémicas por sus actuaciones. A ese episodio se suman chats de WhatsApp revelados por La Nación, donde el juez menciona decisiones arbitrales en un partido entre Racing Club y Arsenal de Sarandí por la Copa de la Liga Profesional 2021.

Fernando Espinoza: “No llego condicionado, más bien motivado” AFA: Fernando Espinoza, involucrado en supuestos pagos ilegales por arbitraje Archivo

Ambos equipos se enfrentaron el 18 de abril de 2021 por la Copa de la Liga Profesional en el estadio Julio Humberto Grondona y el local se impuso 2 a 1. Al otro día, Espinoza, quien dirigió el partido, conversó con Beacon, a través de WhastApp: “Ahora que me banquen porque Racing me borra... Avisale a Pablo”, escribió el mendocino al por entonces asesor legal de Toviggino.

A continuación, Espinoza agregó: “A disfrutar”.

Beacon le respondió que lo ayude a que Sergio “Huevo” Rondina y Julio Grondona, por aquellos días entrenador y presidente de Arsenal, respectivamente, “no sigan viendo fantasmas”. Como una continuación de su último mensaje, el árbitro le respondió que ambos disfruten ahora.

Sin embargo, la prueba se envió a continuación, cuando Espinoza le mandó un video -un resumen del partido- con el siguiente mensaje adjunto: “No es tiro de esquina”. El segundo gol de Arsenal de Sarandí nació de un tiro de esquina, que fue cuestionado por los jugadores de la Academia. Al finalizar el encuentro, ese tanto fue el que le dio la victoria a los dirigidos por Rondina.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lanacionmas/status/2036959513245606047?s=20&partner=&hide_thread=false Escándalo en AFA: arbitrajes arreglados, más pruebas@nicolaspizzi reveló los chats entre el árbitro Fernando Espinoza y Juan Pablo Beacon, ex mano derecha de Toviggino, en los que hablaban sobre una jugada del partido Racing vs. Arsenal en 2021.



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El otro nombre clave es el sanjuanino Emanuel Ejarque, quien habría recibido al menos ocho transferencias entre 2021 y 2022 por un total de 362.000 pesos (3.800 dólares de entonces).

Según publicó Clarín, los movimientos coinciden con períodos de escasa actividad arbitral.

Ejarque, premiado en 2023 como árbitro destacado de la Primera Nacional, ya enfrentó un escándalo a mediados de 2025, que derivó en denuncia, por apuestas ilegales y puso bajo la lupa al fútbol de la provincia de San Juan. Un par de meses después, a fines de octubre de ese mismo año, en una entrevista, Ejarque se refirió al respecto.

El árbitro sanjuanino Mario Emanuel Ejarque El árbitro sanjuanino Mario Emanuel Ejarque Gentileza

El titular de la Cooperativa de Árbitros Sanjuaninos Unidos (CASU) respaldó las denuncias y defendió a los árbitros honestos. Además, Ejarque fue categórico cuando se refirió a las presuntas apuestas ilegales en la Liga Sanjuanina de Fútbol (LSF): "Existen en todo el mundo y en todos los deportes".

En la entrevista, le consultaron con respecto a la supuesta participación de colegas, quienes estarían implicados. “Yo no voy a defender a los árbitros si lo que están haciendo es ilegal”, respondió de forma tajante.

La causa no se limita a los casos de Espinoza y Ejarque. También aparecen mencionados otros árbitros como Luis Lobo Medina y Adrián Franklin, además de dirigentes como Federico Beligoy.

Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia. Es el principal inversor en Carnaval Stream. Pablo Toviggino, la mano derecha de "Chiqui" Tapia Archivo

En paralelo, la Justicia investiga posibles maniobras de lavado de dinero vinculadas a empresas como Sur Finanzas y movimientos relacionados con ingresos generados por la selección argentina.

El expediente avanza en distintos frentes judiciales. Mientras el juez federal Adrián González Charvay analiza el patrimonio de Toviggino, incluida una propiedad en Pilar valuada en millones de dólares, la causa por presunto arreglo de partidos suma complejidad y amenaza con escalar dentro de la estructura dirigencial.