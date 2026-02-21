Fernando Espinoza será denunciado por Atletico Tucumán debido a su arbitraje

El árbitro mendocino, Fernando Espinoza, lleva varios años siendo el foco de atención por sus acciones y esta vez tendrán peso legal ante la AFA.

En esta fecha, Instituto de Córdoba recibió a Atlético Tucumán en Córdoba y se quedó con los puntos tras ganar por 2 a 1, pero si bien el partido no fue un hecho noticioso, sí lo fue el arbitraje del mendocino Fernando Espinoza, que debido a sus actuaciones dirigiendo a los tucumanos, el club decidió denunciarlo.

No es un caso aislado, ya que la institución del norte aclaró en su comunicado que estas actitudes han sido reiteradas. La institución lo comunicó a través de sus redes oficiales, luego de revisar imágenes y declaraciones posteriores al encuentro. Así, el reclamo será elevado el lunes en la sede de la AFA, apuntando directamente al desempeño del juez, que atenta contra sus propios intereses deportivos.

image El momento de tensión que se vivió en la cancha de La Gloria. Gentileza La polémica que desató el caos contra Fernando Espinoza Corrían los minutos finales del partido e Instituto de Córdoba atacaba al Decano. El extremo colombiano de La Gloria, John Córdoba, atacó por la parte derecha del área y Maxi Villa, defensor de la visita, lo marcó, al escaparse, únicamente le tomó del pecho la camiseta al cafetero y fue suficiente para que el juez cobrara la pena máxima.

Ahí fue el momento en que todo Atlético Tucumán se le fue a Espinoza, que estaba decidido, aunque las señas en el área no dejaron entender en un primer momento lo que había cobrado. Posteriormente, Alex Luna cambió la polémica jugada por gol, algo que después hizo que la visita oficializara la decisión de elevar una queja formal debido al accionar del árbitro.

Embed - ¡ESPINOZA COBRÓ ESTE PENAL PARA INSTITUTO! ¿FUE? La declaración que perjudicaría al árbitro Tras el encuentro, el capitán Leonel Di Plácido fue contundente al referirse al desempeño del árbitro y cuestionó su actitud durante el partido. “No es una persona adecuada para dirigir. Es un soberbio y creo que hay que verlo, porque no puede pasar. A mis compañeros les decía: ‘¿Sabés cuánto te falta para hablar conmigo?’. Y al técnico le dijo: ‘Yo tengo 500 partidos en Primera, vos dos’”.