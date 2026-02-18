Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual: la denunciante apelará la resolución

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 resolvió el sobreseimiento del intendente de La Matanza por falta de acción, luego de que la denunciante quedara sin representación legal.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Se trata de la causa en la que Espinoza estaba acusado por abuso sexual.

La decisión se fundamentó en la falta de acción, luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, quedara sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados.

"ESPINOZA ME DEJÓ CASI SIN AIRE, EN UN MOMENTO QUEDÉ SEMI INCONSCIENTE"



En #BastaBaby, Melody Rakauskas, relató las secuelas que le dejó el hecho, y cuestionó el accionar judicial contra Fernando Espinoza. "Fue tan violento que quedé en shock", "desde esa noche mi…



No obstante, Rakauskas adelantó en declaraciones a Radio Rivadavia que apelará la resolución. Según sostuvo, no tenía conocimiento de que no recibiría notificaciones electrónicas o por cédula respecto de los apercibimientos judiciales para designar un nuevo abogado.

El pasado 12 de febrero, la fiscal Mónica Cuñarro había solicitado el sobreseimiento del jefe comunal.

"ES INCREÍBLE QUE, TRAS PELEAR SOLA DURANTE CINCO AÑOS, UNA JUEZA NOTIFIQUE MI SOBRESEIMIENTO A LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN ANTES QUE A MÍ, QUE SOY LA VÍCTIMA"



En vivo por #BastaBaby con @angeletchecopar, Melody Rakauskas se enteró del sobreseimiento de Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual. Cómo venía el caso A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por Espinoza contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial. En ese marco, se dispuso su libertad provisoria y la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante.