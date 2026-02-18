Sobreseyeron a Fernando Espinoza en la causa por abuso sexual: la denunciante apelará la resolución

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires resolvió este miércoles el sobreseimiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. Se trata de la causa en la que Espinoza estaba acusado por abuso sexual.
La decisión se fundamentó en la falta de acción, luego de que la denunciante, Melody Rakauskas, quedara sin representación legal tras la renuncia consecutiva de tres abogados.
No obstante, Rakauskas adelantó en declaraciones a Radio Rivadavia que apelará la resolución. Según sostuvo, no tenía conocimiento de que no recibiría notificaciones electrónicas o por cédula respecto de los apercibimientos judiciales para designar un nuevo abogado.
El pasado 12 de febrero, la fiscal Mónica Cuñarro había solicitado el sobreseimiento del jefe comunal.
A fines del año pasado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso presentado por Espinoza contra su procesamiento por abuso sexual simple y desobediencia a una orden judicial. En ese marco, se dispuso su libertad provisoria y la prohibición de acercamiento y contacto con la denunciante.
De acuerdo con la acusación, Espinoza se habría reunido con Rakauskas en su departamento en tres ocasiones por motivos laborales y, en una de ellas —en mayo de 2021—, le habría realizado insinuaciones que derivaron en tocamientos forzados pese a la resistencia de la mujer.