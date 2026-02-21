River Plate visita a Vélez en un partido clave para el futuro: hora, TV, formaciones

River Plate recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez Sarsfield en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.
Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.
El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas.
Del lado del Fortín, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.
Por su parte, el conjunto de Liniers viene de empatar 1-1 con Defensa y Justicia en Florencio Varela. Aun así, sigue liderando la Zona A con once unidades. Es uno de los equipos más interesantes del fútbol argentino, con una identidad definida y que siempre resulta difícil para cualquier rival.
Posibles formaciones de Vélez Sarsfield - River Plate:
Vélez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Tobias Andrada, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Florián Monzón o Braian Romero. DT: Guillermo Barros Schelotto.
River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maxi Salas y Sebastián Driussi o Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.