River Plate visita a Vélez en un partido clave para el futuro: hora, TV, formaciones

El Millonario enfrenta en el José Amalfitani al Fortín, por la fecha 6 del Apertura de la Liga Profesional.

River Plate recuperó al arquero Franco Armani y sumará jerarquía para visitar este domingo a Vélez Sarsfield en un duelo clave por la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional. Será en el estadio José Amalfitani a partir de las 19:15 horas, con el arbitraje de Darío Herrera.

El regreso de Franco Armani representa un refuerzo interno para el Millonario, que busca recuperarse en el campeonato local después de dos derrotas consecutivas. El cuerpo técnico confirmó que el arquero está en condiciones físicas tras superar un desgarro y molestias posteriores en el tendón, por lo que retomaría el arco en reemplazo de Santiago Beltrán.

Además, Marcos Acuña también volverá al once titular luego de ausentarse por un cuadro febril, mientras que Sebastián Driussi regresará a la lista de convocados y ocuparía un lugar en el banco de suplentes.

El equipo que analiza Marcelo Gallardo mantiene la base del mediocampo con Moreno, Vera, Galván y Juanfer Quintero, mientras define la delantera entre Ruberto, Colidio y Salas.

Del lado del Fortín, el entrenador Guillermo Barros Schelotto todavía no confirmó si Braian Romero será titular tras recuperarse de una lesión muscular, y además, el técnico anticipó un partido abierto y de ritmo alto ante un rival acostumbrado a jugar instancias decisivas.